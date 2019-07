Regjeringen mener tydeligvis alvor med å redusere antall fotobokser her til lands, til tross for at det er et særs effektivt tiltak for å redusere antall drepte og hardt skadede i trafikken.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har nå gitt Statens vegvesen i oppdrag å finne ut hvordan man kan bli kvitt så mange såkalte gjennomsnittsmålinger som mulig.