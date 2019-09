Høyrepopulisten Matteo Salvini spilte høyt og tapte, i alle fall i første omgang. Innenriksministeren og lederen for partiet Lega trakk støtten til statsministeren i koalisjonen han selv satt i. Dennes avgang skulle bane veien for et nyvalg, som ifølge meningsmålinger kunne ha gjort Salvini til statsminister.

Et slikt utfall ville ha forverret Italias krise ytterligere. Ingenting tyder på at den autoritære, EU-fiendtlige nasjonalisten Salvini ville vært i stand til å løse landets problemer.