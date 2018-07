Aftenposten mener: Tragiske forhold i verdens yngste land

Sør-Sudans parlament har forlenget president Salva Kiirs regjeringsmandat med tre år, til store protester fra landets væpnede opposisjon, kunne nyhetsbyrået NTB fortelle denne uken. Vedtaket truer en allerede skjør diplomatisk innsats for å få slutt på den snart fem år lange borgerkrigen i landet.

Valg skulle egentlig ha blitt holdt i år, men er utsatt på grunn av kampene. Krigen har utløst Afrikas største flyktningkrise siden folkemordet i Rwanda i 1994. Befolkningen trues i tillegg av sult: Syv millioner mennesker vil ifølge FN trenge mathjelp i år.

Lovendringen som nå bare mangler Kiirs signatur, gjør at presidenten kan bli sittende til 2021.

Borgerkrigen brøt ut i 2013, da Kiir anklaget visepresident Riek Machar for å prøve å gjennomføre statskupp. De to har vært i konflikt helt siden 1991, da sistnevnte etablerte sin egen opprørsgruppe ved siden av Det sudanske folks frigjøringsbevegelse (SPLA), som Kiir var en del av. De to mobiliserte sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp. Siden da er titusener drept og millioner drevet på flukt.

Begge parter er blitt anklaget for grove overgrep under borgerkrigen. Denne uken kom FNs høykommissær for menneskerettigheter med en ny rapport der det blant annet går frem at Sør-Sudans hær står bak brutale angrep. Regjeringsstyrkene har hengt sivile, brent dem levende og voldtatt over hundre personer, inkludert barn så unge som fire år, ifølge rapporten.

Overgrepene fant sted i delstaten Unity mellom 16. april og 24. mai etter kamper i området mellom regjeringsstyrker og opprørere. Regjeringsstyrker, regjeringslojale styrker og væpnede ungdommer sto bak, ifølge FN. De målrettede angrepene var rettet mot sivile. Eldre, personer med funksjonsnedsettelser og svært unge barn ble drept, heter det i rapporten.

FN opplyser at rundt 5.000 mennesker som følge av angrepene flyktet til FN-beskyttede leirer. Rundt 18.000 andre flyktet til byen Mayendit. I tillegg anslår FN at rundt 8.000 mennesker har flyktet ut i sump- og skoglandskapet i delstaten.

Flere runder med fredssamtaler mellom Kiir og Machar har så langt mislykkes. De siste samtalene førte 30. juni til en «permanent» våpenhvileavtale, som i likhet med tidligere våpenhviler ble brutt innen få timer.

Sør-Sudans ledere har påført befolkningen en massiv humanitær krise. Norge bør fortsette å bistå sivile, men vel så viktig er det å legge press på landets myndigheter for å stanse den voldelige konflikten.