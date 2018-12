Aftenposten mener: Polens snuoperasjon gir håp for Europa

I mange år var Polen EUs store suksesshistorie, men etter at det nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet (PiS) kom til makten i 2015, har stjernen falmet.

Regjeringens mange angrep på rettsvesenets uavhengighet er blitt møtt med internasjonal fordømmelse. Blant annet valgte PiS i fjor å avsette over 20 høyesterettsdommere ved å senke pensjonsalderen fra 70 til 65 år. På denne måten kunne nye og mer regimetro dommere settes inn.

EU svarte med å iverksette en formell straffeprosess mot Polen, og andre medlemsland har truet med kutt i de store pengeoverføringene landet mottar. Likevel har ikke PiS vist noen tegn til å gi etter. Inntil nå.

For i november bestemte regjeringen seg plutselig for å snu. Dermed fikk alle de tvangspensjonerte dommerne komme tilbake på jobb. Michal Szuldrzynski, kommentator i avisen Rzeczpospolita, omtaler det som «en veldig symbolsk retrett». Han peker på at regjeringen hadde lagt mye politisk prestisje i å gjennomføre reformen.

Tilbaketoget er en sårt tiltrengt seier for EU i kampen mot de illiberale kreftene i unionen. Det viser også hvor viktig det er ikke å skjære alle medlemslandene øst i EU over én kam, noe den bulgarske statsviteren Ivan Krastev også understreket da han gjestet Oslo i november.

«Folk liker å tro at det er én trend overalt. Slik er det ikke. Polen og Ungarn er veldig forskjellige», sa Krastev.

For mens opposisjonen ligger med brukket rygg i Ungarn, viste det nylig avholdte lokalvalget i Polen at det er liv i regjeringens motstandere. PiS gjorde et godt valg på landsbygda, men i de store byene ble partiet overkjørt av mer liberale og EU-vennlige kandidater. Neste år er det både EU-valg og parlamentsvalg i Polen, og selv om PiS er det mest populære partiet nå, er det ikke hugget i stein at de vil gå seirende ut.

Polens plass i EU har vist seg å være et effektivt våpen for opposisjonen. EU-rådets polske president Donald Tusk er blant dem som har advart om at PiS-regjeringens linje i verste fall kan føre til en polsk EU-exit. Det er en tanke som skremmer mange polske velgere. For samtidig som regjeringen ligger i bitter konflikt med Brussel, er oppslutningen om EU stor. I en fersk måling fra byrået IBRiS oppgir hele 91 prosent at de ville stemt for å bli i unionen dersom det var en folkeavstemning nå.

Ikke noe av dette betyr at problemene er løst. De fleste av endringene som undergraver domstolenes uavhengighet, er ikke blitt reversert. Men snuoperasjonen i spørsmålet om pensjonsalder har vist at det nytter å kjempe imot. Det gir håp for hele Europa.