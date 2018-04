Aftenposten mener: Trist rekord i pengespill

Denne uken kom driftsresultatet for 2017 fra Norsk Tipping: Det heleide statlige aksjeselskapet fikk et overskudd på 5,25 milliarder kroner, melder nyhetsbyrået NTB. Det er ny rekord.

Begivenheten ble kunngjort på Norsk Tippings generalforsamling i Kulturdepartementet torsdag. Der ble det også opplyst at antall aktive kunder økte med 80.000 til 1,96 millioner i løpet av 2017. Med andre ord driver over en tredjedel av den norske befolkningen aktivt med tipping.

Norsk Tipping har pengespillmonopol i hovedsak av sosialpolitiske formål. Som det heter paragraf 1 i Lov om pengespill: «Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill». Pengespill er svært avhengighetsskapende, og det har lenge vært bred politisk enighet om at hensyn til forbrukervern gjør det nødvendig med sterk statlig regulering.

Likevel er økningen i både inntekter og antall spillere en ren gladsak, ifølge aksjeselskapet:

– Både overskuddet og økningen i kundetallet er en god pekepinn på at vi leverer attraktive spill, sier Norsk Tippings administrerende direktør Åsne Havnelid.

I de seneste årene har selskapet utvidet virksomheten på en rekke arenaer. Under fotball-EM i 2012 lanserte for eksempel Norsk Tipping en ny funksjon der kundene kunne sette penger på spillobjektene mens kampen pågår. I analyser er det kommet det frem at rundt 50 prosent av omsetningen til utenlandske konkurrenter, kommer fra spillinnsatser som foretas mens spillobjektene er i gang.

Samme år lanserte Norsk Tipping et nettkasino som hadde til hensikt å tilby tryggere omgivelser enn de utenlandske konkurrentene på nett. For å forhindre store tap, er det satt en tapsgrense på kr 20.000 pr. måned.

Det er likevel svært mye penger for en lavinntektshusholdning. Det hører også med til historien at i 2012 brukte nordmenn 19,2 milliarder kroner på pengespill. Det er mer enn befolkningen brukte til pensjonssparing.

En undersøkelse fra Universitetet i Bergen i 2014 viste at det finnes 34.000 problemspillere i Norge, og ytterligere 88.000 er moderate risikospillere. Problemene er vanligst blant dem som har lav utdannelse, står utenfor arbeidslivet, og som er født utenfor Norge. Hardest rammet er enslige menn.

Av 5,25 milliarder kroner i overskudd fra Norsk Tipping går bare 15 millioner til tiltak mot spilleavhengighet. Rekordomsetning for dette selskapet er ingen gladsak.