Aftenposten mener: Et modig forslag fra USA

USAs forslag om global minstesats på skatt for selskaper kan bli et svært viktig vendepunkt for verdensøkonomien.

Nå nettopp

USAs finansminister Janet Yellen har lagt frem forslag om en global minstesats for skatt av store multinasjonale selskaper. Yellen sa denne uken at USA ønsker en rate på 21 prosent.

Selskaper som Google, Apple og Amazon har i årevis flyttet hundrevis av milliarder kroner av inntektene sine til skatteparadiser. Nå vil USA tette smutthullene og gjøre det ulønnsomt å drive såkalt «skatteplanlegging».