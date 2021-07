Aftenposten mener: Pandemien viser hull i integreringen

Det rammet noen grupper hardt.

I desember åpnet Oslo kommune og helsebyråd Robert Steen mobil teststasjon foran Stovnersenteret. Foto: NTB/Ørn. E. Borgen

I pandemien har noen grupper vært hardere rammet enn andre. Smitten har vært høy i enkelte grupper med innvandrerbakgrunn. Det har vært alvorlig for Oslo og også for landet som helhet. Mest alvorlig har det vært for dem som er blitt syke og for familier som har mistet sine. Det gjelder uavhengig av bakgrunn.

Noe av det viktige fremover er å forstå hvorfor det ble sånn. Pandemien har avdekket at kunnskapen ikke var god nok.