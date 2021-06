Aftenposten mener: Norwegian må ned på jorden

Norwegian har fått statlig støtte i milliardklassen. Store bonuser til sjefene ser ikke helt bra ut.

Norwegian er stadig i luften, mye takket være statlig drahjelp. Foto: Tomm W. Christiansen

Nå nettopp

Næringsminister Iselin Nybø (V) krever en avklaring av tidslinjen. Etter at Jacob Schram, konsernsjef i flyselskapet Norwegian, ble sparket på kort varsel, har det kommet frem at hele toppledelsen har fått utbetalt en bonuspakke på rundt 30 millioner kroner. Dette skjer rett etter at flere tusen ansatte i selskapet har mistet jobben.

– Vi har ikke blitt informert om, eller blitt bedt om å gi samtykke til, bonus til ledende ansatte mens selskapet har trukket på lånegarantiordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til nettavisen E24.