Aftenposten mener: Viktig for Europa at Macron lykkes

Frankrikes president, Emmanuel Macron, vant en imponerende seier i presidentvalget i mai. Enda mer imponerende var seieren for hans nye liberale sentrumsparti REM ved parlamentsvalget i juni.

Men nå viser målingene at mange allerede har mistet troen. Macrons popularitet er på nivå med forgjengeren Francois Hollandes på samme tidspunkt. Sistnevnte ble en fullstendig handlingslammet president.

Er Macron ille ute? Han ser i alle fall at han ikke får noe gratis. Det burde ikke være uventet. Selv om han slo ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen med pene 66 mot 34 prosent i andre runde av presidentvalget, fikk Macron kun 24 prosent i den første.

Oppsvinget til Macron og REM skyldes de etablerte partienes krise like mye som begeistring for det nye.

Likevel er det selvsagt altfor tidlig å avskrive det nye mannskapet i Paris. Selv etablerte partier trenger tid til konsolidering og planlegging etter en valgseier. Et helt nytt parti trenger mer tid.

Macrons viktigste oppgave er å reformere fransk økonomi og arbeidsliv, spesielt med tanke på å få ned arbeidsløsheten som har vært altfor høy lenge.

Høy ungdomsledighet

Særlig vekker ungdomsledigheten på over 20 prosent bekymring. At franske ungdommer i årets valgrunder ikke satte sin lit til Macron eller partier på venstresiden, men snarere flokket seg om ytre høyre, er en ekstra utfordring.

Presidentens oppskrift er blant annet å gjøre det rigide franske arbeidsmarkedet mer fleksibelt. Arbeidstakernes rettigheter skal begrenses noe. Gevinsten vil forhåpentlig være at flere får jobb.

Målet er å selge reformene som en tilnærming til den skandinaviske modellen, som Macron har snakket varmt om.

Faren er at reformene snarere blir sett på som liberalistiske og fiendtlige mot ansatte, og at de rammes av streiker og andre harde protester. Én streik er allerede varslet.

Har fordel av flertall

Slaget vil stå i høst, og presidenten har i alle fall den klare fordelen av parlamentsflertall for sitt parti.

Det er viktig at Macron lykkes, ikke bare for Frankrike, men også for EU.

Etter at Angela Merkel formodentlig gjenvelges som tysk kansler i valget til Forbundsdagen 24. september, er det ventet at de to vil starte et omfattende samarbeid for å redde den europeiske modellen med sosial markedsøkonomi og stor frihet for enkeltmennesket.

Macron lyktes i å demme opp for den autoritære høyrepopulismens oppsving i Frankrike. Merkel er i ferd med å klare det samme i Tyskland. Det gir håp, men hvis de to ikke lykkes, kommer problemene tilbake for fullt.