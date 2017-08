Aftenposten mener: Viktig for USA å få hull på verkebyllen

Spesialetterforsker Robert Mueller har oppnevnt en storjury og foretatt et antall stevninger i sin gransking av et mulig samarbeid mellom Donald Trumps presidentkampanje i fjor og russiske agenter.

Dette betyr ikke nødvendigvis at presidenten er i ferd med å havne i alvorlige problemer. Skrittene som tas er fremfor alt etterforskningstekniske og viser at arbeidet går inn i en avgjørende fase. Men at dette skjer, tyder i alle fall på at Mueller finner forhold det er verdt å granske nærmere.

Amerikanske etterretningsbyråer har sagt seg sikre på at Russland prøvde å påvirke utfallet av fjorårets presidentvalg og at dette ble styrt fra toppen, altså president Vladimir Putin. Bevis er ikke lagt frem. Det er forståelig nok, for å legge frem alt materiale ville ha innebåret en blottlegging av metoder.

Samtidig bidrar fraværet av dokumentasjon naturlig nok til spekulasjoner: Presidenten og hans støttespillere hevder at alt er oppspinn, mens andre antyder at den russiske innblandingen ikke nødvendigvis ble styrt fra Putin, for å nevne et par.

Mistenkelig møte

Muellers mål er å få avklart om Trumps lag samarbeidet med russiske interesser for å skade demokratenes kandidat, Hillary Clinton, og hvem som eventuelt var involvert. Fremfor alt er det viktig om Trump selv i så fall visste om det.

Et møte i juni fjor mellom tre av Trumps nærmeste og en russisk advokat er det sterkeste indisiet på at anklagene er sanne. En e-postveksling i forkant viser at Don Trump Jr., presidentens sønn, trodde han skulle møte en «russisk regjeringsadvokat» som hadde ødeleggende informasjon om Clinton å tilby. Også Trumps svigersønn og daværende kampanjeleder deltok.

En av Muellers viktigste enkeltoppgaver er å få klarlagt innholdet i og omstendighetene rundt dette møtet.

Forsterker mistillit

For at det skal kunne ende med riksrettssak mot presidenten, må et flertall i Kongressen – der presidentens parti har flertall i begge kamre – ønske det. Selv om Trumps nylige nederlag i bestrebelsene på å erstatte Barack Obamas helsereform tyder på at han begynner å få alvorlige problemer med eget parti, er det et stykke dit.

Det haster å få denne saken avklart på en troverdig måte, for den forsterker en allerede høy grad av mistillit i amerikansk offentlighet. Den rir også Det hvite hus som en mare.

Donald Trump fastholder at han ikke har noe å skjule. Men med sine stadige offentlige utfall og støttespillernes forsøk på å undergrave Robert Muellers troverdighet, gir presidenten inntrykk av det motsatte.