Aftenposten mener: EU må fastholde det liberale demokratiet

Slovenia er blitt unionens tredje problemland. Nå leder det også samarbeidet.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er ikke helt på linje med Slovenias statsminister Janez Jansa. Foto: John Thys / Pool AFP

EU «samler land med forskjellige tradisjoner og kulturer,» mener Slovenias statsminister Janez Jansa. Og det må alle ta hensyn til.

På et vis er dette sant. EU-landene er ulike. Men de har samlet seg i noe langt mer enn et økonomisk samarbeid. EU er et verdifellesskap. Demokratiet ligger til grunn. Det liberale demokratiet, vel å merke.