– Nok er nok, sa senator Kirsten Gillibrand (50) onsdag.

Hun har lenge vært demokratenes spydspiss i kampen mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminering. Men Gillibrand og hennes kolleger har ikke vært like harde når det er egne partikolleger som er gjenstand for mistanke. Det har de fått hard kritikk for.

To profilerte demokrater, senator Al Franken og kongressmann John Conyers, er blitt anklaget for gjentatt trakassering av flere kvinner. Likevel har demokratene nølt med å forlange at de skal gå av.

Men denne uken endret det seg plutselig. Conyers ble presset til å forlate Representantenes hus tirsdag. Og onsdag forlangte minst 35 demokratiske senatorer, med Gillibrand i spissen, at Franken skal gå av.

Nå vil partiet ha nulltoleranse.

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Ser frem mot 2018 og 2020

#Metoo-bevegelsen ruller videre med uforminsket styrke gjennom det amerikanske samfunnet. En lang rekke kjente profiler fra media, underholdning og næringsliv er blitt tvunget til å gå av. En av de siste og mest kjente er frokost-TV-stjernen Matt Lauer.

Allerede neste tirsdag vil vi få en indikasjon på om bevegelsen har politisk gjennomslagskraft. Da skal nemlig delstaten Alabama holde et ekstraordinært valg om en plass i senatet. Den ene kandidaten, republikaneren Roy Moore, er anklaget for å ha trakassert svært unge kvinner og barn.

Moore ville normalt vært en soleklar favoritt i den dypt konservative sørstaten, men nå er det dødt løp mellom de to kandidatene. Denne uken fikk han etterlengtet formell støtte fra president Donald Trump. Det republikanske partiet fulgte på, til tross for at de tidligere har vært svært skeptiske til Moore.

Dermed har republikanerne og demokratene staket ut to vidt forskjellige retninger for hvordan de vil forholde seg til #metoo-bevegelsen. Anklagene mot Moore vil trolig bli etterforsket av senatets etikk-komité, dersom han blir valgt. Det kan gi mer oppmerksomhet til en historie som allerede er ubehagelig for republikanerne.

Det er risikabelt politisk spill fra Trump, som selv er blitt anklaget for seksuell trakassering av en lang rekke kvinner.

Alex Brandon / TT / NTB scanpix/TIME

Nulltoleranse nå, men er det for sent?

De siste dagene har demokratene signalisert at de nå vil følge en linje med nulltoleranse når det gjelder seksuell trakassering.

– Vi må trekke en linje i sanden. Ingenting av dette er greit, sa Kirsten Gillibrand.

Det blir trolig et viktig politisk poeng for dem i året som kommer, når det er valg i en rekke delstater og for mange Kongress-seter.

Men det blir ikke bare enkelt for demokratene å selge dette budskapet.

Deres første respons til anklagene mot Conyers og Franken var lunken og uklar. De to lederne i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, har ikke klart å gripe initiativet. Pelosi kalte Conyers for «et amerikansk ikon» på TV for en drøy uke siden, og nektet å svare på om hun trodde på kvinnene som anklaget ham.

Dermed har det vært opp til Gillibrand å lede an. For et par uker siden markerte senatoren avstand til tidligere president Bill Clinton da hun sa at han sannsynligvis burde gått av som president etter at affæren med Monica Lewinsky ble kjent. Det var den første ledende demokraten som hadde gått til dette skrittet.

Nevnes som mulig Trump-utfordrer i 2020

Gillibrand er blant navnene som hyppigst blir nevnt som en mulig utfordrer til Trump i 2020. Onsdag ledet hun partiet inn i en ny retning. Mange mener det ligger en stor politisk mulighet for demokratene i denne saken – spesielt når det gjelder å tiltrekke seg viktige kvinnelige velgere i vippestater.

– Jeg tror det ville vært best for landet vårt om Franken går av og lar noen andre ta hans plass, og dermed sender en klar melding om at enhver dårlig behandling av kvinner i vårt samfunn ikke er akseptabelt, skrev Gillibrand på Facebook.

Franken, som for ikke lenge siden var regnet som en mulig utfordrer til Gillibrand i 2020, har sagt at han vil offentliggjøre sin avgjørelse torsdag. Få tror han kan gjøre noe annet enn å tre til side.