– Ingen bør noensinne undervurdere speaker Nancy Pelosi, som Donald Trump nå har lært.

Det sa partikollega Chuck Schumer fredag ettermiddag, etter at demokratenes kongressleder hadde påført president Donald Trump et sviende nederlag.

Pelosi og Trump har vært låst i en bitter strid om presidentens mur mot Mexico siden før jul. Trump har nektet å signere budsjettforslag som ikke inneholdt penger til muren. Pelosi har nektet å diskutere muren før staten ble gjenåpnet.

Fredag ga presidenten overraskende etter – uten å ha fått noe av det han ville ha. Dermed er historiens lengste stenging av den amerikanske staten over, og den første konfrontajonen mellom presidenten og den nye speakeren har endt med én-null til Pelosi.

Her er de viktigste grunnene til at Trump måtte gi etter, og hva som skjer videre:

Pelosi hadde en plan

Speaker Nancy Pelosi har helt fra starten av insistert på ett enkelt budskap: at de ikke forhandlet så lenge staten var stengt. Hun brukte sin betydelige politiske erfaring og kompetanse til å holde nervøse partifeller samlet. Demokratenes budskap var at Trump holdt statsansatte som «gisler». Da noen av de nyere medlemmene begynte å tvile, forklarte Pelosi at det blant annet var slik de hadde reddet Obamacare, skriver Politico.

Speakeren økte presset mot Trump da hun trakk tilbake invitasjonen om å holde talen om rikets tilstand. Trump slo tilbake med å nekte Pelosi å fly til Afghanistan, men kom seg aldri helt tilbake på offensiven.

Dette var også en viktig personlig seier for 78-åringen. Populariteten hennes har steget med ti prosentpoeng de siste to ukene, ifølge en undersøkelse fra yougov. Pelosi er blitt kritisert av yngre demokrater som ønsker seg nytt lederskap i Kongressen. Men fredag viste hun hvorfor det er en fordel for partiet å ha en politisk ringrev i toppen når de skal prøve å hamle opp med Trump.

Trump manglet pressmidler

Helt fra start var dette en vanskelig kamp for Trump. Demokratene hadde null incentiv til å hjelpe ham ut av knipen ved å inngå et kompromiss. Vi er helt i starten av valgkampen for 2020, og ingenting ville vært mer skadelig for demokratene enn å la presidenten bygge muren – og dermed oppfylle sitt største valgløfte – uten å få noe tilbake.

Trump har dessuten testet lojaliteten i eget parti. Hans fremste pisk overfor partifellene er grepet han har om kjernevelgerne. Men han har tilbudt lite i form av gulrot. Stadig flere republikanere ble utålmodige etter hvert som situasjonen ble mer desperat, og meningsmålinger viste at det var Trump og partiet hans som fikk mesteparten av skylden for situasjonen. Utfallet viste en av Trumps store svakheter – hans utålmodighet og inkompetanse når det gjelder å bygge en politisk sak gjennom allianser i Kongressen.

Høyrepopulistene er rasende

«Gode nyheter for George Herbert Walker Bush: fra og med i dag er han ikke lenger den største pysen som har vært president i USA!» skrev den konservative sjokk-kommentatoren Ann Coulter på Twitter. Coulter har hundset president Trump nesten kontinuerlig fordi han ikke har bygget muren mot Mexico slik han lovet under valgkampen. Mange mener det var Coulter og en liten gruppe likesinnede høyrepopulister som nærmest mobbet Trump til å stenge staten i desember.

Fredag ettermiddag og kveld haglet det med kritikk mot Trump fra denne fløyen av høyresiden. Konservative medier som Breitbart og Fox News konkluderte med at Trump hadde «gitt etter».

Trussel om kaos ble konkret

Et mulig tipping point var dette: LaGuardia-flyplassen i New York stengte delvis ned fredag da det ble klart at det ikke var tilstrekkelig med flyveledere på jobb. Denne yrkesgruppen har jobbet uten lønn og har de siste dagene hatt opp mot 10 prosent sykefravær enkelte steder. Dersom flytrafikken hadde gått i stå ville situasjonen ha eskalert hurtig, i takt med de økonomiske konsekvensene.

Samtidig gikk lederen av FBI, Christopher Wray, ut med en uventet skarp kritikk av situasjonen. Dette kom på samme dag som de statsansatte gikk glipp av enda en lønnsutbetaling.

– Det skal mye til for at jeg blir sint, men dette gjør meg rasende, sa Wray i en video som ble sendt til FBI-ansatte.

Gjerde? Droner? Nasjonal krise? Hva som kan skje nå.

Avtalen mellom Trump og Kongressen varer i tre uker. På denne tiden må de forsøke å finne en kompromissløsning. I talen sin nevnte Trump teknologi og droner, samt at muren kunne være et gjerde og ikke måtte strekke seg hele veien.

En mulig løsning er at presidenten går med på å gi barn av ulovlige innvandrere, såkalte Dreamers, en form for permanent opphold, i bytte for en mur som egentlig er et delvis gjerde. Spørsmålet er om høyrefløyen i partiet vil godta et slikt kompromiss. De er sterkt imot alt som minner om amnesti.

En annen løsning er at presidenten erklærer nasjonal krise og beordrer at muren skal bygges. Dette vil trolig ende i rettsapparatet. Trump har sagt at han ikke ønsker å ta i bruk denne løsningen, men truet med å gjøre det fredag dersom de ikke finner en vei ut av uføret. Mange konservative er imidlertid redd for at det setter en farlig presedens.

– Hva skal vi gjøre nå president Kamala Harris i fremtiden erklærer klimaendringer for en nasjonal krise, undret en bekymret konservativ kommentator.

