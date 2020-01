Den 8. juli fyller forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen 60 år. Onsdag meldte Forsvarsdepartementet at prosessen er i gang med å finne en ny. Valget kan bli ett av tidenes mest spennende, også for dem som ikke til daglig følger Forsvaret eller norsk politikk tett.

Fordi:

Hver tredje person i toppsjiktet i Forsvaret er i dag en kvinne.

Flere i Forsvaret har oppfattet at statsminister Erna Solberg (H) ønsker en kvinnelig forsvarssjef.

Flere av dem som normalt ville vært sterke kandidater ut fra dagens posisjoner er uaktuelle på grunn av alder.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge har ikke vært vanskeligere på mange år.

Forsvaret er underbemannet og til dels utdatert. Flyene, ubåtene, artilleriet, stridsvognene og luftvernet som skal sikre et skarpere forsvar vil ikke være kjøpt inn, ferdig innkjørt eller trent slik de skal på 5–10 år.

Den nye forsvarssjefen skal kombinere det å være en svært god leder med å være militært kvalifisert, til å kunne lede i krig, ha diplomatiske evner og dessuten argumentere godt for en størst mulig andel av statsbudsjettet.

22 er aktuelle – mange bare på papiret

Dette er ikke en jobb man søker seg til. Bare menn eller kvinner som i dag har grad av generalmajor, kontreadmiral eller høyere, kan bli forsvarssjef. I dag teller de 22 personer. Men mange av disse er uaktuelle fordi de har rene administrative roller, kun har sanitetsbakgrunn eller har færre enn fire år igjen til de er 60, som normalt er pensjonsalder for denne stillingen.

Helst bør man ha bakgrunn både fra Forsvarsdepartementet (FD), fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og fra felten, det som kalles operativ erfaring.

Spør man kvinnelige offiserer i dag vil de si at kjønn er uvesentlig. Politikerne kan fort se et annerledes.

Det er Arne Røksund, departementsråd i FD, som leder prosessen. Først gir de militære sin vurdering av de 22. Så kaller Røksund og hans tilsettingskomité inn til intervjuer med utvalgte, før de gir sin innstilling og beslutningen tas av forsvarsminister, regjering og formelt Kongen i statsråd.

Sjefsskiftet vil trolig skje i august. Men ifølge Røksund vil valget bli tatt i vår, slik at den nye sjefen får forberedt seg på jobben.

Fakta: Dette gjør en forsvarssjef Forsvarssjefen leder Forsvaret i krig og fred og er regjeringens rådgiver i militære spørsmål.

Kvinnerevolusjonen

For første gang er flere kvinner aktuelle som ny forsvarssjef, ut fra både militær erfaring og administrativ kompetanse.

En rekke kvinner har rykket til topps i Forsvaret etter at Kathrine Louise Dedichen (55) i 2008 ble kontreadmiral og sjef for Forsvarets skoler og Kristin Lund (61) i 2009 ble Norges første kvinnelige generalmajor og sjef for Heimevernet.

I dag er Lund, som nylig avsluttet sitt oppdrag som FNs første kvinnelige styrkesjef (på Kypros), og som nylig ble tildelt Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for fremragende innsats for likestilling, pensjonist.

Dedichen er på plass i Brussel som Norges første kvinnelige utsending til Nato.

De to favorittene

Dette er Aftenpostens vurdering av de 22 kandidatene, der fire er mest aktuelle og to peker seg ut som de sterkeste kandidatene, en kvinne og en mann.

Her intervjuer Aftenposten Skinnarland om en påstått krise med å skaffe nok piloter og støtteapparat til 52 F-35 kampfly.

Her intervjuer Aftenposten Eirik Johan Kristoffersen som ny sjef for Hæren, og om norsk forsvarspolitikk.

De to utfordrerne

Disse er jokere

Tungvektere som taper på alder

De mangler vesentlige kvalifikasjoner

