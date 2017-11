#metoo-kampanjen treffer nå Washington med full kraft. Nye skandaler dukker opp nesten daglig. En hærskare av kvinner står frem og forteller om trakassering, diskriminerende adferd og overgrep fra politikere og andre maktpersoner.

De er i ferd med å avdekke en svært problematisk kultur i den amerikanske hovedstaden. Avsløringene kan ende i et voldsomt politisk jordskjelv.

Creighton Holub / AP / NTB scanpix

Profilert senator beskyldt for trakassering

Torsdag ble den profilerte demokraten Al Franken den første sittende senatoren som ble implisert i en sak. Leeann Tweeden sto frem og fortalte at han hadde tvangskysset henne og befølt henne mens hun sov på flyet fra Afghanistan til Los Angeles. Det skjedde i 2006, da Franken og Tweeden var på en turne sammen i Midtøsten, der de underholdt amerikanske soldater.

Kort tid etter at Franken beklaget hendelsen, begynte det å komme krav om at Franken må gå av.

Ingen tror senator Franken vil bli den eneste. Tirsdag sa kongresskvinnen Jackie Speier at to av hennes kolleger, en demokrat og en republikaner, er anklaget for trakassering. Og i Alabama kjemper senatorkandidat Roy Moore innbitt for sin politiske fremtid. Stadig flere kvinner kommer med anklager mot ham og mange i den republikanske ledelsen ber ham tre til side. Foreløpig nekter Moore likevel å gi seg.

The New York Times rapporterte dessuten denne uken at Kongressen har betalt over 120 millioner kroner i erstatning til ofre for overgrep, trakassering og diskriminering siden 1997. Pengene kommer fra offentlige midler. Det dreier seg om hele 235 saker. Mange forlanger nå at synderne skal navngis.

JOHN DURICKA / AP / NTB scanpix

Skriver om historien

Avsløringene er i ferd med å utfordre maktbalansen i den amerikanske hovedstaden, men de er også i ferd med å endre historien. En av de viktigste forskjellen på #metoo og tidligere skandaler er det enorme antallet kvinner som nå står frem. Det gjør at bevisbyrden blir overført fra offer til overgriper.

Den første gangen USA for alvor diskuterte seksuell trakassering, var i 1991. Da satt jusprofessor Anita Hill alene foran et panel av gamle, mannlige senatorer og fortalte om hvordan Clarence Thomas hadde plaget henne på deres felles arbeidsplass. Etterpå stemte senatorene Thomas inn i Høyesterett.

De siste dagene har mange trukket frem historien om Juanita Broaddrick. Hun sto frem i 1999 og fortalte at president Bill Clinton hadde voldtatt henne i 1978. Mange på venstresiden spør nå om de burde ha tatt Broaddrick og de andre kvinnenes anklager mot Clinton mer alvorlig.

«Jeg tror på Juanita» var tittelen på en kommentar i The New York Times denne uken. Flere har skrevet støtteerklæringer til henne på sosiale medier.

Den kanskje sterkeste refsen av Clinton kom fra senator og demokrat Kristen Gillibrand fra New York. Hun sa torsdag til The New York Times at Clinton burde ha trukket seg da det ble kjent at han hadde en affære med praktikanten Monica Lewinsky.

Gillibrand blir av noen nevnt som en mulig presidentkandidat i 2020. Hun var en sterk støttespiller for Hillary Clinton i fjor, men signaliserer nå altså tydelig avstand til Bill.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Clinton, Bush og Trump

Men Bill Clinton er langt fra den eneste politikeren hvis navn nå knyttes til #metoo-bølgen. Han er ikke engang den eneste presidenten.

En syvende kvinne sto frem torsdag og fortalte om seksuell trakassering fra tidligere president George H.W. Bush. Hun forteller at hendelsen skjedde i 1992, da Bush stilte til gjenvalg.

I løpet av valgkampen i fjor sto også en rekke kvinner frem og fortalte at de hadde opplevd seksuell trakassering fra president Donald Trump. Et lydopptak av Trump der han skryter av å tafse på kvinner og kysse dem mot deres vilje, ble lekket til medier i fjor høst.

Presidenten har sagt at han mener anklagene som har kommet frem mot Roy Moore, er svært alvorlige. Torsdag langet han ut mot Al Franken (som han kalte «Al Frankenstein») på Twitter. Om anklagene mot seg selv har presidenten imidlertid «allerede sagt alt han har å si», ifølge pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.

– Alle kvinnene lyver. Det har aldri skjedd, sa Trump under valgkampen i fjor.