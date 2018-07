President Trump har vært i hardt vær mange ganger. Likevel var mandag trolig hans verste dag på jobben hittil.

Toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin og den påfølgende pressekonferansen, der Trump støttet den russiske presidenten over sin egen etterretningstjeneste, skapte svært sterke reaksjoner i USA.

Kritikken haglet fra alle kanter, også fra hans egne partifeller og fra Trumpvennlige medier.

I Washington satte demokratene frem krav om at presidentens sikkerhetsteam må vitne for Kongressen. De forlangte også å få utlevert tolkenes notater fra solomøtet mellom Trump og Putin, som varte i nesten to timer. Og de antydet at presidentens oppførsel henger sammen med at russerne sitter på skadelig informasjon om ham.

Her er det viktigste som skjedde mandag, og mulige konsekvenser:

1. Mens USA friket ut, satt presidenten på flyet

Det er en grunn til at Trump har fått tilnavnet «Teflon Don». Donald Trump sa selv en gang at han hadde så lojale velgere at han kunne «stå midt på Fifth Avenue og skyte noen uten at han mistet velgere».

Men Putin-toppmøtet har satt Teflon-laget til presidenten på svært alvorlig prøve. Mens det kokte av sjokk og raseri i USA, satt presidenten på Air Force One på vei hjem fra Helsingfors. Der satt også hele hans team.

Dermed fikk negative overskrifter og de voldsomme reaksjonene på skandalemøtet prege amerikanske medier i et helt døgn, uten at det ble møtt med motargumenter fra Trumpregjeringen. Flere medier rapporterte dessuten at de hadde forsøkt å få kommentar fra Trumps team, uten hell.

Tirsdag må Trumpregjeringen forsøke å begrense skaden, og slå tilbake mot kritikken.

Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

2. «Brannmuren» slo sprekker

Det sikreste tegnet på at presidentskapet nå nærmet seg havsnød: Kritikken kom fra alle hold, selv fra konservative medier som Fox News og The Federalist, og fra Trumplojalister som Newt Gingrich.

Gingrich skrev på Twitter at dette var «Trumps største feiltrinn som president» og at det «straks måtte korrigeres». En av de mest konservative journalistene på Fox News, Neil Cavuto, kalte presidentens oppførsel på pressekonferansen for «motbydelig».

Og en lang rekke republikanere gikk ut og kritiserte presidenten, inkludert begge lederne i Kongressen, Paul Ryan og Mitch McConnell.

Noen av presidentens mest innbarkede tilhengere forsvarte ham, men det var relativt få. Fox-vert og Trumpvenn Sean Hannity viste et intervju på Fox mandag kveld som han hadde gjort med Trump like etter pressekonferansen. Dette kunne fungert som en slags krisehåndtering, men forsterket i stedet inntrykket.

Presidenten fortsatte i samme spor som på pressekonferansen:

– Det er en skam. Vi snakket om atomnedrustning, og så fikk vi spørsmål om heksejakten, sa president Trump i intervjuet.

– Men jeg synes Putin var veldig sterk!

Trump gjorde ingen forsøk på å trekke tilbake noen av utsagnene han kom med overfor pressen. Han sa også at han var «fascinert» av forslaget til Putin om at spesialetterforsker Robert Mueller kunne sende etterforskere til Russland for å avhøre etterretningsagenter, med forbehold om at russerne fikk delta på avhørene. Amerikanske medier har omtalt forslaget som absurd.

LEAH MILLIS / REUTERS

3. Mistankene om russerne «har noe» på Trump tok fyr

Ryktene om at Russlands president sitter på skadelig informasjon om Trump har svirret lenge i amerikanske medier. Putin ble spurt om dette direkte på pressekonferansen, og i et intervju med Fox News etterpå.

– Vi har ikke noe på dem (Trump-familien). Jeg vil ikke fornærme Trump, men før han kunngjorde at han var presidentkandidat, var han ikke interessant for oss, sa Putin.

I USA var det imidlertid mange som ikke slo seg til ro med Putins ord. Inntrykket av at Trump unngikk å kritisere Putin ble forsterket av at han hadde hudflettet sine europeiske allierte i NATO uken før.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, gikk så langt som å si at «den eneste forklaringen» på at Trump oppførte seg som han gjorde i Helsingfors, var at russerne satt på skadelig informasjon. Flere andre demokrater gjentok dette budskapet, og en annen senator, Tammy Duckworth, sa at Putin hadde gjort Trump til en slags hemmelig informant.

4. Putin ga demokratene kraftig valgkampammunisjon

Det visuelle inntrykket fra møtet vil leve lenge på nett og sosiale medier, og kommer helt sikkert til å bli brukt av Trumps motstandere for alt det er verdt.

Et eksempel: President Putin ble spurt på pressekonferansen om han foretrakk Trump fremfor Hillary Clinton i valgkampen i 2016.

– Ja, det gjorde jeg, svarte Putin, og forklarte det med at Trump ønsket et bedre forhold til russerne.

Dette er et videoklipp som garantert vil bli brukt mye av demokratiske kandidater i høstens mellomvalg. Da skal amerikanerne velge ny Kongress. Det er også mye å ta av i Trumps kommentarer. Presidenten roser Putin og kritiserer blant annet FBI og det amerikanske justisdepartementet mens han står ved siden av USAs største rival og fiende gjennom sytti år – og det i et fremmed land.

Det er et sterkt syn å fordøye for mange amerikanere.

5. Han sår ny tvil om USAs internasjonale allianser

Mange kommentatorer understreket at inntrykket fra toppmøtet kan føre til ny engstelse om at Trump nå er i ferd med å snu internasjonale allianser på hodet.

Før presidenten dro til Europa, gjennomførte Senatet en symbolsk avstemning der de ga sin formelle støtte til NATO. Dette ble sett på som et sterkt signal om at USAs folkevalgte ville kommunisere en støtte til alliansen.

Under møtene i Brussel skapte Trump frykt og forvirring om USAs rolle i alliansen, og utløste et krisemøte. I Fox-intervjuet sa Trump imidlertid at han hadde styrket NATO.

– Generalsekretæren (Jens Stoltenberg) ga meg all ære for å ha samlet inn 44 milliarder dollar til NATO. Han sa det bare skjedde på grunn av president Trump, sa president Trump til Fox.

Søndag kalte han imidlertid EU en «fiende» i handelskrigen. Det gjorde at Tysklands utenriksminister Heiko Maas sa mandag at Tyskland ikke lenger kunne «stole fullt og helt på Det hvite hus».

