USA reviderer stadig sitt forhold til Bill Clinton. Det gjør at de liker ham mindre og mindre.

NEW YORK (Aftenposten): Donald Trump kaster konvensjoner over bord og forandrer presidentrollen. Samtidig endrer Trump-perioden vårt syn på historien. Det har vært spesielt uheldig for Bill Clinton.

NYHETSANALYSE: I en ny TV-serie får kvinnene som anklaget Bill Clinton for trakassering og voldtekt, fortelle historiene sine. De har vært fortalt før, men ikke på denne måten. Dokumentarserien The Clinton Affair har truffet en nerve her i USA som den neppe ville gjort for fem år siden.