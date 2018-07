President Donald Trump kunngjorde beslutningen i natt.

– Det finnes ingen i USA som er mer kvalifisert og ingen som fortjener denne stillingen mer, sa Trump om 53 år gamle Kavanaugh.

Kavanaugh er utdannet ved Yale University og har vært føderal dommer i ankedomstolen i Washington DC de siste tolv årene. Han er den mest meritterte av de fire kandidatene som Trump til slutt vurderte. Han har også tette bånd til Bush-familien.

Tidligere president George W. Bush sa i en uttalelse at Kavanaugh er en «briljant jurist» og en «mann med høy integritet».

Nå begynner prosessen med å få Kavanaugh godkjent i Senatet. Tilhengere og motstandere begynte sine kampanjer i samme minutt som navnet hans ble kunngjort. Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer sa nominasjonen setter «kvinners rettigheter og frihet og amerikanernes tilgang til helsehjelp» i fare.

De fleste tror imidlertid at demokratene vil ha små sjanser for å blokkere utnevnelsen. Her er seks grunner til at høyesterettsnominasjonen er en potensielt svært viktig seier for Trump:

"A true thought leader among his peers," says President Trump of his SCOTUS justice nominee Brett Kavanaugh https://t.co/cze8lSrtok pic.twitter.com/xSaVFvPIlV — CBS News (@CBSNews) July 10, 2018

1. Trump har oppfylt et viktig løfte til konservative velgere

Trump og familien hans skal ha «pirket forsiktig» i avtroppende dommer Anthony Kennedy for å få ham til å trekke seg, ifølge The New York Times. Da han ga etter for tolv dager siden, var det en betydelig politisk seier for presidenten. På under to år har Trump fått nominere to dommere til høyesterett. I tillegg har han plassert en lang rekke konservative dommere i lavere domstoler.

Dermed oppfyller Trump et løfte som er svært viktig for mange konservative velgere.

På den annen side: Kavanaugh er en «Washington-insider» og Bush-venn, og var ikke favoritten til den religiøse fløyen i partiet.

Trump velger sin andre høyesterettsdommer på halvannet år. Det kan prege USA i mange tiår fremover.

In selecting Judge Brett Kavanaugh for the Supreme Court, @realDonaldTrump has put reproductive rights and freedoms and health care protections for millions of Americans on the judicial chopping block. #WhatsAtStake #StopKavanaugh #ScotusPick pic.twitter.com/vUoVpJ6SHu — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 10, 2018

2. Trump får en mektig støttespiller for sin politiske dagsorden

Kavanaughs har demonstrert at han misliker miljø- og klimareguleringer og statlig inngripen i næringsliv og økonomi gjennom sine mer enn 300 dommer. Han er en motstander av uavhengige kontrollmekanismer og en sterk forsvarer av presidentembetets makt.

Det kan bli viktig for Trumps agenda. Presidenten har fjernet en lang rekke små og store reguleringer, til jubel fra store deler av det amerikanske næringslivet. Han har også brukt presidentordrer til å gjennomføre sin politikk uten støtte fra Kongressen, slik Obama også gjorde det. Disse grepene blir ofte utfordret gjennom rettssystemet, og kan ende opp i høyesterett.

På den annen side: Kavanaugh har også vist at han er en uavhengig og dedikert jurist. Han ble ansatt av Elena Kagan, en av de mest liberale dommerne i høyesterett, da hun var dekan ved det juridiske fakultetet på prestisjeuniversitetet Harvard. Amerikanske presidenter har brent seg tidligere på å utnevne dommere som har vist seg å være mer uavhengige enn de trodde.

3. Trump kan selv få avgjørende hjelp av den tredje statsmakt

Kavanaugh deltok i etterforskningen av president Bill Clinton på nittitallet. I 2009 skrev han imidlertid at presidenter ikke bør etterforskes eller siktes for kriminelle forhold i rettsvesenet, fordi det distraherer dem fra å utføre sitt embete.

Flere kommentatorer på venstresiden antydet at dette kan ha spilt en rolle for Trump, med tanke på at Trump-valgkampen i 2016 er under etterforskning. Flere av sakene som svirrer rundt Trump, kan ende opp i Høyesterett, der Kavanaugh kan bli en avgjørende stemme.

På den annen side: Flere har påpekt at Kavanaughs erfaring i Clinton-saken kan bli brukt mot ham i nominasjonshøringene, fordi han har sagt ting som kan relateres direkte til Trumps juridiske problemer.

4. Nominasjonen fyrer opp basen foran mellomvalget

Dersom republikanerne lykkes i å presse en ny konservativ dommer gjennom Senatet, kan det gi partiet en svært viktig opptur i forkant av mellomvalget 6. november. Republikanerne har et syltynt flertall i Senatet med bare én stemme. En vellykket høyesterettsutnevnelse kan understreke overfor konservative velgere i vippestater hvor viktig det er å delta i mellomvalg.

På den annen side: Det kan også ha samme motiverende effekt på demokratiske velgere, som frykter at Trump kan få utnevne enda flere dommere de neste årene dersom Republikanerne kontrollerer Kongressen.

5. Retten vil trolig gi sterkere støtte til «religiøs frihet»

Demokrater advarte mandag kveld om at valget av Kavanaugh kan føre til at homoekteskap, abortavgjørelsen «Roe mot Wade» og viktige deler av Obamas helsereform nå kan være i fare.

De fleste eksperter på høyesterett mener imidlertid at det er mer sannsynlig at lovene blir svekket enn at de blir underkjent, blant annet gjennom at domstolen tar større hensyn til «religiøs frihet».

Det betyr at det blir enklere å yte motstand mot lover man er uenig i på «moralsk grunnlag», for eksempel ved at en byråkrat nekter å signere et ekteskapsdokument for homofile.

På den annen side: Kavanaugh understreket i sin tale i Det hvite hus at han vil ta hensyn til tradisjon, historie og rettspraksis. Det siste er et viktig signal om at han også vil respektere rettens tidligere avgjørelser.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

6. Det setter demokrater i republikanske stater i en skvis

En håndfull demokratiske senatorer stiller nå til gjenvalg i stater som Trump vant i 2016. Dersom de stemmer mot Kavanaugh, vil det bli brukt mot dem i valgkampen av høyresiden. Det gjelder blant annet senator Heidi Heitkamp i norsk-amerikanske North Dakota og senator Joe Manchin i West Virginia.

På den annen side: Det samme vil skje med republikanske senatorer i mer liberale stater. Mandag kveld hadde demokratene allerede satt i gang en reklamekampanje rettet mot den moderate senatoren Susan Collins fra Maine.