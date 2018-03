Mange nøkkelpersoner har forlatt Trump. Men Gary Cohns avgang er trolig den alvorligste hittil.

President Donald Trump mistet sin økonomiske rådgiver Gary Cohn tirsdag. Cohn er den siste i en lang rekke personer som har forsvunnet ut av Det hvite hus det siste året.

Likevel er hans avgang annerledes og mer bekymringsfull for presidenten. Cohn er arkitekten bak Trumps største politiske seier – skattereformen. Han har vært et stødig kontaktpunkt i Det hvite hus for Kongressen og en beroligende faktor for finansmarkedene.

Han blir også ofte trukket frem som en av få som tør å motsi presidenten og forsøke å moderere Trumps innfall – blant annet prøvde han å overtale Trump til å bli værende i Parisavtalen og i handelsavtalen NAFTA.

Fakta: Oppsigelser i Trump-apparatet * Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder. * Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det. * David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder. * Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år. * Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder. * Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder. * Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder. * Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder. * Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Ute etter halvannen uke. * Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder. * Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder. * Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen. * Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder. * K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder. * Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder. * James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013. * Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder. * Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker. * Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager. (Kilde: NTB, New York Times, AP, DPA)

«Globalistene» på vei ut

Gary Cohn er spydspissen i en liten gruppe høyt kvalifiserte medarbeidere som har jobbet stille og effektivt mens kaoset har rast i og rundt Det hvite hus. Felles for dem er at de har et moderat politisk ståsted og har vært en motvekt til populistene. Nå kan ting tyde på at de er på vikende front.

Cohns nestkommanderende gikk av før jul. Det gjorde også Dina Powell, hans kollega fra Goldman Sachs, som var sikkerhetsrådgiver. Det går dessuten sterke rykter om at Powells sjef, nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, også er på vei ut.

Den blomstrende økonomien står øverst på Trumps skryteliste. Det er i hvert fall delvis takket være Cohn.

Presidenten lovet på Twitter tirsdag kveld at han skal «velge klokt» når han plukker Cohns etterfølger. Kanskje innså presidenten at det er på tide å skru ned temperaturen på kaoset en stund.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

Aksjemarkedet skjelver

Aksjemarkedet reagerte negativt umiddelbart da det ble kjent at Cohn går av. Salgsordrer, såkalte futures, falt mer enn 350 poeng på Dow Jones.

Da børsene åpnet i Asia onsdag morgen, pekte indikatorene nedover både i Japan, Australia og Sør-Korea. Det er ventet at markedene vil falle også i Europa og USA, men finansanalytikere sier de håper nedgangen kan bli kortvarig dersom Trump raskt utnevner en stødig erstatter.

Investorer og finansanalytikere har hatt stor tiltro til Cohn. Han var en av flere som ble vurdert som ny sentralbanksjef før jul.

– Mer enn noen annen i Det hvite hus hadde Cohn troverdighet hos markedene, sier en analytiker, Ian Katz, til The Wall Street Journal.

Vipper maktbalansen i Det hvite hus

Cohn gikk av etter at det ble klart at president Trump ønsker å innføre straffetoll på stål og aluminium. Både Cohn og finansminister Steven Mnuchin var mot innføringen av tollen. Det er også flere fremtredende republikanere, inkludert lederen i Representantenes hus, Paul Ryan.

Med Cohn ute frykter mange moderate republikanere at den populistiske, nasjonalistiske delen av Trump-regjeringen vil få et bredere fotfeste. Handelsminister Wilbur Ross og økonom Peter Navarro får sterkere innflytelse på den økonomiske politikken – og på presidenten. Det gjør også konservative nasjonalister som rådgiver Stephen Miller.

Gary Cohn blir ofte beskrevet som «en av de voksne i rommet» i kaoset som råder i presidentens nærmeste krets. Det blir også sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, stabssjef John Kelly og utenriksminister Rex Tillerson. Alle tre er omgitt av rykter om at de kommer til å gå av.

– Hvis både Cohn og McMaster forsvinner, vil det skape sjokkbølger internasjonalt, sa den konservative kommentatoren (og antipopulisten) Bill Kristol til MSNBC.

Trump har sagt at han liker å omgi seg med folk med forskjellige meninger, og at han oppfordrer til konflikter. Men mer enn noe annet signaliserer Cohns avgang at Trump ikke har tenkt å gi opp løftene til velgerne sine, og at han tviholder på sin populistiske politikk. Med stadig mindre motstand fra moderate medarbeidere kan det bety en hardere og mer populistisk linje i månedene fremover.