Helikopterskandalen: Politikerne skylder på Forsvaret – Forsvaret skylder på Italia

Blant de mindre oppsiktsvekkende er at risikoen er stor for at det vil dukke opp nye problemer rundt NH90.

I 2001 bestilte Norge åtte nye helikoptre til Kystvakten, seks til marinens fregatter. Tilsammen ni helikoptre har nå ankommet Norge. Ingen av dem er i bruk som planlagt.

Underveis i mandagens nesten åtte timer lange høring om saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ble seks forsvarsministre, forsvarssjefen og Forsvarets innkjøpsapparat forsøkt stilt til veggs.

Ingen tok nevneverdig selvkritikk.

Politikerne skylder på Forsvaret og ekspertene, som tross forsinkelsene skal ha tviholdt på valget av NH90.

Forsvaret skylder på den italienske leverandøren NHI.

De finner en felles trøst i at det eneste alternativet som underveis i skandalen har vært seriøst vurdert, amerikanske Sikorsky Sea Hawk, angivelig ikke tilfredsstiller norske krav til å operere i røffe farvann i nord.

Noe som fikk komitémedlem Magne Rommetveit (Ap) til å kommentere at dansk kystvakt bruker Sea Hawk langs kysten av Grønland.

Likevel ikke godt nok, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som presiserer at denne standardutgaven av Sea Hawk ikke flyter om den må nødlande på havet.

Akkurat nå fremstår denne opplysningen som den isolert sett viktigste grunnen til at Norge også fremover satser på skandalehelikopteret.

SLIK UTVIKLET HELIKOPTERSKANDALEN seg under syv forskjellige norske forsvarsministre.

Krevde 14 ganger mer vedlikehold enn lovet

Følgende er nytt, og svært interessant, av det som kom frem under mandagens høring:

Kontrollen av det første helikopteret da det omsider landet i Norge, i 2011, skulle etter planen ta fire uker. Den tok ni måneder.

Det skyldtes ikke bare at ansatte i Luftforsvaret fant 800 avvik, eller feil, på helikopteret. Det norske apparatet for innfasing av NH90 var altfor lite.

Konkurransen om den nødvendige ekspertisen ble dessuten knallhard, da Forsvaret samtidig skulle innfase kampflyet F-35, nye overvåkingsfly, og dessuten fase ut gamle fly.

Det viste seg også at NH90 krevde 14 ganger mer vedlikehold enn hva Norge var lovet.

Fraskrev seg mulighetene til å hoppe av

Da man etter å ha vurdert å hoppe av i 2012 inngikk en ny avtale med leverandøren om levering, ble denne skrevet slik at man aksepterte forsinkelsene. Knaggene for eventuelt senere å kunne bryte kontrakten ble i praksis fjernet, opplyste flere forsvarsministre.

– Det var ikke akkurat hæla i taket over NH90

Den første ansvarlige forsvarsministeren for NH90, Aps Bjørn Tore Godal (2000–2001), lente seg på det han beskrev som en entydig anbefaling fra fire nordiske forsvarsministre på slutten av 1990-tallet. Ekspertene fortalte ham at NH90 var det mest kostnadseffektive alternativet.

Men det var ikke hæla i taket over NH90 i Forsvarsdepartementet, forsikret eksministeren, skepsisen lå latent.

Grete Faremo kunne fortelle at det ikke var morsomt stadig å måtte informere Stortinget om nye forsinkelser. Samtidig bekreftet hun at det i hennes tid aldri ble diskutert i detalj hvorfor man havnet i alle problemene.

Selv var hun opptatt av å få det første helikopteret brakt til Norge, for å kunne gjøre egne vurderinger. Men før det kom var hun på flyttefot til justisministerkontoret.

DETTE SA FORSVARSSJEFEN OM SKANDALEN: Før forsvarsministrene slapp til hadde Haakon Bruun-Hanssen plasserte omtrent alt ansvar hos leverandøren.

Dagens forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ble spurt om Norge kunne klart seg med en billigere «bil», men bestilte en Rolls-Royce.

Og han understreket at det egentlig aldri har kommet noe ønske, i hvert fall ikke skriftlig, fra Forsvaret om å gå bort fra NH90.

Fakta: Fakta om NH90 NH90 skal i utgangspunktet være det nye multirolle-helikopteret til Forsvaret. Det er utviklet av fire europeiske land i fellesskap. Det produseres i Italia. På grunn av egne ønsker fra kjøperne finnes helikopteret i 27 forskjellige versjoner. Helikopteret kan ta 16 passasjerer, fly i maksimalt 300 km/t og i drøyt fire timer. Rotor er firebladet og i glassfiber. Det har 2900 hestekrefter. Planen var å plassere åtte NH90 på norske kystvaktfartøyer, som erstatning for de gamle Lynx-helikoptrene. Her brukes de bl.a. i redningssammenheng og i forbindelse med fiskerioppsyn. Kystvakten har seilt uten helikopt*re siden 2014. Marinens fem fregatter skulle få seks stk. NH90. Fregattene, som Norge mottok mellom 2006 og 2011, er fullstendig avhengig av helikoptre for å jakte på ubåter. I mange år nå har marinen stått uten fartøy til å jakte ubåter.