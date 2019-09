Den 8. oktober gir forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sin anbefaling for forsvarets fremtid. Helt til det siste håper de som kjemper for Andøya flystasjon at han vil beholde basen. Det ser dårlig ut.

I flere hundre år har små og store samfunn i Norge slåss for sine militærbaser. Som har representert hjørnestensbedrifter og trygge arbeidsplasser.