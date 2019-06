Hordfast – strekningen mellom Os/Bergen og Stord – er en nøkkelstrekning for storprosjektet Ferjefri E39 Kristiansand–Stavanger – Bergen–Trondheim.

Midt i bompengestormen fremstår Hordfast som et symbolprosjekt, med sine knapt fattbare gevinster i form av kortere reisetid og bedre betingelser for næringslivet på Vestlandet, men samtidig like knapt fattbare pris og innhugg i naturen langs traseen.