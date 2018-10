Nyhetsanalyse: Senator Susan Collins kunngjorde fredag at hun vil stemme ja for høyesterettsdommer Brett Kavanaugh. Dermed er det trolig duket for at Kavanaugh blir godkjent i den siste avstemningen i morgen.

Collins kunngjorde sin avgjørelse med et hardt angrep på lobbygruppene som har motarbeidet Kavanaugh. Idet hun gikk opp for å tale var det demonstranter som ropte fra Senatets galleri.