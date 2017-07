Nyhetsanalyse: Forsvaret har aldri kunnet forsvare Norge

Stortinget har vedtatt at Forsvaret skal være så sterkt at andre land ikke våger å true eller angripe oss. Leser man kriseoverskriftene fra de siste dagene, ukene og månedene kan man få inntrykk av at Norge plutselig ikke lenger er i stand til å stanse en ytre fiende.

Men det har Forsvaret aldri kunnet. Unntaket er kanskje 1905, da den truende motparten var Sverige, og Norge siden 1890 hadde gjennomført en historisk opprustning.

Det som skjer nå, er at nordmenn gis faktisk innsikt i hva Forsvaret er i stand til, også av forsvarsledelsen selv.

Prosessen startet høsten 2013, da daværende forsvarssjef Harald Sunde og daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap) begge gikk av. De to hadde i lang tid presentert et glansbilde av Forsvaret.

Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

De to som overtok, Haakon Bruun-Hanssen og Ine Eriksen Søreide (H), innledet en offentlig selvransakelse.

Våren 2014 kom de to de med stadig sterkere varsler om at det slett ikke sto så bra til, og at Forsvaret knapt hadde noen utrykningsberedskap.

Våren 2015, i forbindelse med markeringen av 9. april, konstaterte uavhengige eksperter i Aftenposten og andre medier at Norge militært i praksis sto like maktesløst som i 1940.

Våren 2017, når status i Forsvaret også er et tema i den begynnende stortingsvalgkampen, kulminerer prosessen med vitnesbyrd om fortvilte tilstander:

I april fastslår landmaktutreder og toppoffiser Aril Brandvik i Aftenposten at Hæren i beste fall kan holde et område på 20 ganger 30 kilometer, og bare i en kort stund. Det er et ekko av general Robert Moods utsagn fra 2008 om at Hæren kun var i stand til å forsvare én bydel i Norge.

Forrige måned omtalte VG en innbyggerundersøkelse som viser at to av tre nordmenn ikke tror Forsvaret er i stand til å forsvare landet.

10. juli omtalte Klassekampen en gradert rapport forsvarssjef Bruun-Hanssen skrev på slutten av 2016, der han sier at han er ute av stand til å mobilisere store deler av Forsvaret i krise eller krig. Han gir Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret og Cyberforsvaret strykkarakter med tanke på hvordan status burde være.

Verre: Det kan bli mindre kampkraft - ikke mer

Forklaringen er den samme som etter hvert er gjentatt i en lang rekke rapporter og analyser:

Forsvaret er altfor få. Stillinger står ubesatt. Deler av materiellet er utdatert. Annet kan ikke brukes, eller kan brukes bare i korte perioder, fordi man mangler folk med kompetanse til å bruke det. Vedlikeholdsetterslepet bare fortsetter å vokse. Hæren beskrives som så liten at den ikke er noen hær i begrepets egentlige betydning, bare avdelinger med variabel kampkraft.

Fakta: Utstyr fra 1950- og 60 tallet ble tilbudt NATO-styrke i 2015 NATOs utrykningsstyrke «Response Force» ble av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) beskrevet som «En teknologisk avansert multinasjonal militær styrke med høy beredskap». Blant utstyret Norge tilbød var: M109 artillerivogner produsert i 1969.

M113 feltvogner utviklet på 1950-tallet.

F-16 jagerfly produsert for Norge på slutten av 70-tallet.

Mercedes-Benz feltvogner produsert på 70- og 80-tallet.

Stridsvogner av typen Leopard 2, produsert mellom 1985 og 1992.

Det nedslående ved beskrivelsene er ikke at Norge er ute av stand til å slå tilbake en større fiende, alene. Det er heller ikke noe særlig nytt i rapporten som er blitt kjent nå. Bruun-Hanssen skriver at han ga avdelingene i Forsvaret samme status i 2014 og 2015.

Det som er verre er at det Forsvaret har av militære muskler, ikke virker. Kampkraften kan bli mindre de nærmeste årene, ikke større.

Cornelius Poppe, NTB Scanpix

Selv spesialsoldatene får bare karakteren «god», i forsvarssjefens rapport.

Noe som trolig skyldes at de, som ellers regnes som blant verdens beste, bare finnes noen få steder i Norge. De har liten helikopterkapasitet til å bli flyttet rundt, og deler av deres lille miljø befinner seg til enhver tid i Kabul i Afghanistan.

Sverige angrep ikke for hundre år siden

Da Sverige i 1905 valgte å ikke angripe et Norge som ville løsrive seg fra unionen, skyldtes det nok ikke frykt for å tape en krig. Men de regnet prisen for å angripe Norges moderne utrustede soldater, fartøyer og festninger som så høy, at de lot være.

Dette er ifølge Forsvaret deres egentlige hovedoppgave. Å fremstå så troverdig, med utrykningsklare og slagkraftige styrker som kan påføre en fiende seriøse tap, så betydelige at en fiende ser prisen for til å gå til angrep som for stor. Russland inkludert.

Fakta: Derfor var Forsvaret svakere i 2015 enn i 2014 «Forsvaret er svakere i 2015 enn i 2014», uttalte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Aftenposten i fjor. Han forklarte det slik: Det ble mindre trening og øvelser.

Det var kritisk mangel på reservedeler til kampfly, krigsskip og hærmateriell. Forsvaret var svekket, samtidig som landets sikkerhetssituasjon var blitt vanskeligere.

Kampfly av typen F-16, krigsskip av typen fregatter og MTB-våpen, helikoptre og hærmateriell var mindre tilgjengelig i 2015 enn 2014.

Det var mangel på nøkkelpersonell i avdelinger med nøkkelkompetanse.

Bemanningen var så lav i avdelinger som ikke skal ha spesielt kort reaksjonstid at de ikke var i stand til å levere som de skulle.

Sjøforsvaret seilte vesentlig mindre i 2015 enn det som var planlagt.

Luftforsvaret øvet mindre.

Hæren trente mindre. Denne situasjonen har delvis endret seg i 2017: Det trenes og øves igjen mer, likevel mindre enn ønsket.

Sjøforsvaret seiler igjen mer, etter å ha flyttet personell fra funksjoner på land til marinefartøyer.

Mye materiell vedlikeholdes sommeren 2017, og det kjøpes inn flere reservedeler.

Vel å merke et nasjonalt forsvar med NATO i ryggen, et NATO som oppfatter at Norge satser så seriøst på Forsvaret at det er verdt å komme oss til unnsetning.

Lars Magne Hovtun, NTB Scanpix

Derfor satses det på vedlikehold og sivil beredskap

Det norske forsvaret skal være en «krigsforebyggende terskel», skriver Forsvaret på egne hjemmesider, som en presisering av oppdraget fra Stortinget. Forsvarssjef Bruun-Hanssen, landmaktutreder Brandvik og nordmenn flest er skeptiske til om det faktisk er tilfelle i dag.

Det er derfor forsvarssjefen ikke bare vil ha nye våpen, som F-35, ubåter og etterretningsmateriell, stående styrker og trenet heimevern i Finnmark, foruten en heving av beredskapen i det sivile samfunn. Han vil at det han allerede har i dag skal være klart til strid. Derfor bruker han det han kan av penger på å få dagens materiell og avdelinger til å virke.