Man skal være ganske iskald for ikke å ha følt med Theresa May da hun i fjor leverte et mareritt av en landsmøtetale. Alt som kunne gå galt, gikk galt.

Hvis du har glemt hva som skjedde, kan du se «høydepunktene» her:

En over middels småsyk Theresa May måtte avbryte talen flere ganger på grunn av hostekuler. Så sviktet stemmen. Deretter kom finansministeren med halstabletter. Og mens hun hostet og harket, begynte bokstavene i slagordene på veggen bak å falle ned. En komiker ødela flyten i talen ved å levere henne et skjema for trygdeutbetalinger.

Nå står det om uker og måneder

Onsdag formiddag gjør Theresa May et nytt forsøk. Partilederens tale avslutter de konservatives landsmøte i Birmingham, som har pågått siden søndag. Dette er talen som skal vise retning, inspirere og samle partiet. Trolig greier Theresa May ingen av delene.

Og det bare uker før Storbritannia går inn i den siste og avgjørende «finalerunden» rundt brexit. Ifølge EUs-sjefforhandler, Michel Barnier, har britene nå bare tre forsøk igjen:

Det første er EU-toppmøtet i Brussel 19. og 20. oktober. Blir man ikke enige der, er britene lovet et «ekstranummer» i november. Det kan også bli et siste krisemøte i desember, men da rekker trolig ikke det britiske parlamentet å godkjenne en eventuell avtale innen exit-fristen, som er satt til 29. mars 2019.

Klarer ikke å samle troppene

Men heller ikke når Theresa May trenger det som mest, velger det dypt splittede konservative partiet å stille seg bak sjefen.

Det begynte allerede på landsmøtets første dag. Theresa May trodde hun satte dagsorden gjennom et eksklusivt intervju i The Sunday Times. Det hun ikke visste, var at hennes argeste rival, Boris Johnson gjorde det samme. I samme avis. Tittelen ga seg selv: «May vs. Johnson: Now it’s war».

Boris med eget, konkurrerende show

I intervjuet kalte han Theresa May en «skap-brexiter», mens han omtalte seg selv om en «ekte brexiter». Han slaktet nok en gang «Chequer-avtalen», som han omtalte som «absurd og sinnsforvirret».

Chequer-avtalen er den splittede britiske regjeringens kompromiss og forhandlingsposisjon overfor EU. Dette er også avtalen som gjorde at Boris Johnson valgte å gå av som utenriksminister i fjor sommer.

Ny utenriksminister. Nye problemer

Men det er ikke bare Theresa Mays forrige utenriksminister som volder henne problemer. Mandag ettermiddag holdt hennes nye utenriksminister, Jeremy Hunt, en tale som førte til sterke reaksjoner både blant tory-delegatene og blant politikere i og utenfor Storbritannia.

– Hva skjedde med EU og idealene om den europeiske drømmen? EU ble opprettet for å beskytte friheten. Det var Sovjetunionen som hindret folk i å dra, sa Hunt fra talerstolen.

– Hvis du gjør EU-klubben om til et fengsel, vil det ikke svekke ønsket om å komme seg ut. Tvert imot vil det vokse, og vi vil ikke være den eneste fangen som ønsker å rømme, fortsatte han.

Nye stikk til EU

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Dette våset er ikke en britisk utenriksminister verdig, sa Peter Ricketts, tidligere diplomat og medlem i Overhuset til The Guardian.

Baiba Braze, Latvias ambassadør til Storbritannia tvitret:

Men også utenfor Storbritannia var reaksjonene sterke. Det siste Theresa May nå trengte, var uttalelser som igjen gikk rett i strupen på EU. En farlig retorikk, mente Financial Times.

Nå er det «kald krig over kanalen: «EUs skitne rotter» og andre fornærmelser hagler etter tidenes katastrofetoppmøte.

Theresa May og de konservative har knapt kommet seg etter å ha følt seg fullstendig ydmyket på EU-toppmøtet i Salzburg for to uker siden. EU, på sin side, mente britene opptrådte arrogant og kompromissløst under møtet.

Når Theresa May onsdag formiddag entrer talerstolen på toryenes landsmøte, kan man trygt konstatere at heller ikke årets oppladning har vært spesielt harmonisk.