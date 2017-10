Ingenting har gått riktig vei for den britiske regjeringen og statsminister Theresa May denne høsten.

De borgerkrigslignende tilstandene innad i regjeringen og mellom ulike grupperinger i partiet, vil ingen ende ta.

Mays forsøk på å gjenvinne autoritet med sin landsmøtetale tidligere i høst gikk dårligere enn noen kunne forestilt seg.

På målingene siger partiet hennes sakte nedover, og opposisjonspartiet Labour har nå en klar ledelse.

Partileder Jeremy Corbyn, som bare for et halvt år siden ble regnet som uvalgbar, blir nå sett på som en like god kandidat til statsministervervet som May. På den ferskeste YouGov-målingen ble riktignok begge slått av kategorien «vet ikke».

Under enormt press

Mange ledere opplever perioder med uro og svake målinger. Det store problemet i dette tilfellet er selvfølgelig at britene sitter i forhandlinger som kan bli avgjørende for landet i lang tid fremover.

Presset er enormt. Om 18 måneder forsvinner britene ut av EU enten de har en avtale eller ikke. Et scenario uten avtale vil ramme økonomien i hele Europa, men kan bli katastrofalt for Storbritannia.

Opprinnelig var planen at fase én av forhandlingene, ofte omtalt som skilsmisseoppgjøret, nå skulle ha kommet så langt at de kunne sette i gang med fase to: Å snakke om britenes fremtidige forhold til EU.

Men under toppmøtet i Brussel torsdag og fredag gjorde de andre EU-lederne det klart at de må bruke mer tid på skilsmissen. «Vi er ikke engang halvveis», sa Frankrikes president Emmanuel Macron. Særlig gjenstår det mye i spørsmålet om penger.

I Brussel er oppfatningen at utgangspunktet for forhandlingene ikke vil være et slags «nesten-medlemskap», men at britene nå står tydelig på utsiden.

Glimt av håp i fastlåste forhandlinger

Helt tomhendt slapp May å reise fra Brussel, for selv om EU ennå ikke vil snakke med britene om fremtiden, har lederne gitt klarsignal til at de interne forberedelsene til disse forhandlingene kan starte.

Det lille glimtet av håp kan imidlertid fort få en vond bismak, for i det britiske kabinettet er det ingen enighet om hvordan det fremtidige forholdet bør se ut. Nå kan diskusjonen bryte ut for fullt før de aner ordet av det.

Må britene reise turistklasse?

Som en del av arbeidet med å forberede fase to, vil EU etter det Aftenposten forstår blant annet skissere hvilke mulige tilknytningsformer de mener britene kan velge mellom i fremtiden. Britene vil neppe like det de får se.

For mens May-regjeringen insisterer på at de vil ha en skreddersydd modell basert på det faktum at de faktisk er medlem i EU i dag, vil EU kun presentere hyllevare. Altså modeller som finnes fra før.

I utgangspunktet kan de velge mellom tre klasser, slik EU ser det: På luksusklassen sitter EU-medlemmene som har tilgang til alt. På business er EØS-landene som har tilnærmet full tilgang til det indre marked, men som betaler en avgift, må godta fri flyt av arbeidskraft og ikke får være med på møtene.

Så har du turistklassen, der alle andre land reiser.

Avviser Norge og Sveits

Den britiske regjeringen har vært avvisende både til Norge- og Sveits-modellen, blant annet fordi begge innebærer fri flyt av arbeidskraft, men vil neppe like å bli plassert i noen turistklasse heller.

Britene vil sannsynligvis fortsette å insistere på at de må ha en skreddersydd modell basert på det faktum at de faktisk er medlem i EU i dag. Utenriksminister Boris Johnson har gjentatt at han vil ha «både i pose og sekk», men når EUs alternativer blir meislet ut, blir det vanskeligere og vanskeligere å slippe unna med et slikt svar.

I Brussel er oppfatningen at utgangspunktet for forhandlingene ikke vil være et slags «nesten-medlemskap», men at britene nå står tydelig på utsiden. Man vil strekke seg langt for å unngå at den fremtidige avtalen fører til at kravene for deltagelse i det indre marked, vannes ut.

Det vanskeligste har knapt begynt

Det har allerede vært en opphetet høst i Storbritannia, og frontene i brexit-debatten synes bare å hardne til.

Men diskusjonene som har pågått til nå – om sluttregningen og en overgangsavtale – har bare vært oppvarmingen.

Når vi kommer til jul er det langt fra sikkert at landsmøtetalen står igjen som høstens kjipeste sak for Theresa May.

