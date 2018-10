– Enhver angriper skal vite at gjengjeldelse er uunngåelig og at de vil bli utslettet, sa president Vladimir Putin til den russiske makteliten i Sotsji torsdag i forrige uke.

– Vi vil gå rett til paradis som martyrer fordi vi er ofrene for deres aggresjon, mens de bare vil bli utslettet, sa Putin til latter fra forsamlingen.

– For de vil ikke ha tid til å angre sine synder.

To dager senere varslet USAs president Donald Trump at han ønsker å trekke USA fra atomnedrustningsavtalen INF.

Ifølge atomforskernes «dommedagsklokke» er verden bare er to minutter fra en kjernefysisk apokalypse.

Faren for et atomkappløp var hovedtemaet i Moskva tirsdag kveld da Putin tirsdag møtte Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Trump og Putin enige om nytt toppmøte

Under møtet i Kreml ble det enighet om et nytt møte mellom Trump og Putin i Paris 11. november.

– Det er nyttig å ha en direkte dialog med USAs president, sa Putin.

Forrige gang var i Helsinki i sommer.

Både Putin og Bolton sa at atomvåpen og nedrustning blir et tema for samtalene i Paris.

– For å være ærlig så overrasker det oss å se at USA kommer med absolutt uprovoserte tiltak mot Russland som vi ikke kan kalle vennlige, sa Putin til Bolton.

– Selv om det er uenighet mellom USA og Russland på grunn av våre nasjonale interesser, så er det likevel veldig nyttig at vi møtes og finner nyttige felles mål, sa Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver.

I tillegg til å avtale nytt toppmøte, diskuterte Bolton og Putin både INF-avtalen, START-avtalen, nedrustning og NATOs missilforsvar i Moskva i kveld.

Møtet varte i en og en halv time.

Hvorfor er INF-avtalen viktig?

INF-avtalen som Trump truer med å gå bort fra, forbyr USA og Russland å produsere og utplassere landbaserte mellomdistanseraketter med en rekkevidde mellom 1000 og 5500 kilometer.

Avtalen fra 1987 mellom president Ronald Reagan og generalsekretær Mikhail Gorbatsjov førte til at 1846 sovjetiske og 846 amerikanske kjernefysiske missiler ble destruert.

Avtalen etablerte regler som sikret at russerne og amerikanerne fikk inspisere og kontrollere at den andre part ikke brøt avtalen.

De mellomstore missilene som INF-avtalen omfatter, følger en bane etter oppskytning som gjør det vanskeligere å oppdage dem. De bruker også kortere tid til å nå sitt mål.

Dermed går varslingstiden kraftig ned, og det blir mindre tid til å oppklare misforståelser.

Hvorfor vil Trump oppheve INF-avtalen?

USA mener Russland har brutt INF-avtalen de siste årene ved å bygge om missilsystemet Iskander til å frakte kjernefysiske missiler av typen 9M729.

USA har imidlertid ikke lagt frem noen offentlige bevis.

Trump argumenterer også med at avtalen ikke fungerer så lenge Kina ikke er med og fortsetter å utvikle nye atomvåpen.

Putin begrunner sin opprustning med at NATO har utplassert et missilforsvar, som Kreml mener svekker Russlands evne til å gjengjelde et atomangrep.

– Dere hørte ikke på oss før. Hør på oss nå, sa Putin da han i mars skrøt av at Russland utvikler en rekke nye dommedagsvåpen.

Med en økonomi på størrelse med Spania og en hær som er mye mindre enn NATO, er det først og fremst atombombene som gjør Russland til en stormakt.

Målinger viser at et klart flertall blant både russere og amerikanere ønsker at presidentene skal redusere spenningsnivået. Et nytt atomkappløp vil være meget kostbart for både USA og Russland.