Macron serverte kritikk innpakket i smiger. Kongressen slukte det rått.

Frankrikes president Emmanuel Macron sjarmerte og imponerte amerikanske politikere fra begge partier onsdag, da han holdt en svært skarp og velformulert tale i Kongressen i Washington DC.

Macron fikk til og med republikanere til å reise seg og klappe for ansvarlig klimapolitikk, side om side med sine demokratiske kolleger. Det er ikke hverdagskost i Capitolbygingen.

Den franske presidenten viste frem sine velutviklede evner til å kombinere målrettet smiger med et ambisiøst og optimistisk politisk budskap. Han begynte talen med å snakke om de historiske båndene mellom Frankrike og USA, og dro paralleller helt tilbake til landenes respektive revolusjoner.

Macron brukte ordet «frihet» hyppig, en soleklar innertier hos dette publikumet og spesielt hos den republikanske forsamlingen til høyre i salen.

– Frihet er aldri mer enn en generasjon fra å bli utryddet. Vi kan ikke overføre det til våre barn gjennom blodet vårt – det er noe som må kjempes for og beskyttes kontinuerlig, sa Macron til øredøvende bifall fra kongressmedlemmene. Han ble avbrutt av applaus 43 ganger, ifølge Bloomberg.

AARON P. BERNSTEIN / X02988

Kritikk, kompromiss og et kart for veien videre

Etter å ha varmet opp publikum med svulmende fraser om Frankrikes og USAs felles «visjon for menneskeheten», gikk Macron elegant over til å snakke om hvordan man skulle bevare denne visjonen.

Han trakk frem et knippe av de største utfordringene verden i dag står overfor, men satte dem inn i en større historisk ramme. Det gjorde at budskapet virket mindre politisk polariserende. Ansvaret for kommende generasjoner var en rød tråd, og presidenten påpekte at både europeere og amerikanere er bekymret for sine barns fremtid.

– Jeg tror på verdien i å gi våre barn en planet som er beboelig om 25 år, sa Macron. Selv den mest innbitte klimaskeptiker kan ikke la være å klappe for en slik formulering.

Han anerkjente også at globaliseringen har skapt misnøye og ulikheter.

– Europa og USA må møte de globale utfordringene sammen i dette århundredet, sa Macron.

– Våre verdier og vårt menneskeverd står på spill.

Godt innpakket, men tydelig til stede i Macrons eminente retorikk var en skarp kritikk av Trump-regjeringens hang til nasjonalisme, isolasjon og handelsbarrièrer. Også her fikk han stående applaus fra samtlige kongressmedlemmer. Han minnet amerikanerne om at det var de selv som hadde vært drivkraften til å skape verdenssamfunnets institusjoner etter annen verdenskrig.

– Det var dere som fant det opp! Vi trenger deres hjelp til å bevare og reformere verdenssamfunnet, sa Macron til kongressmedlemmene.

Macron stjal også noen av Trumps favorittuttrykk og brukte dem til å underbygge sitt eget budskap.

– Vi lever i en tid der sinne og frykt dominerer. Du kan leke med disse følelsene en stund. Men de kan ikke bygge noe som helst, sa Macron, et snedig spark til Trumps skryt om at han er en «bygger».

Deretter trakk han frem Roosevelts berømte ord:

– Det eneste vi har å frykte er frykten selv.

En advarsel og et løfte

Den viktigste budskapet fra den franske presidenten, og hovedgrunnen til at han er i Washington, kom nesten helt til slutt i talen: trusselen fra kjernefysiske våpen og atomavtalen med Iran.

Macron gjorde det klart at både Frankrike og USA har signert avtalen, og dermed har en forpliktelse til å overholde den.

– Vi kan ikke bare si at vi skal bli kvitt den, sa presidenten, en setning som fikk demokratene til å reise seg og klappe, mens republikanerne ble sittende. Det var en av svært få ganger det skjedde i løpet av den timelange talen.

Men han forsikret også skeptiske republikanere om at han delte deres bekymringer. Det gjelder blant annet tidsbegrensningen som er bakt inn i avtalen, og gjør at forbudet mot å berike uran utløper i 2025.

– Vårt mål er klinkende klart. Iran skal aldri få atomvåpen. Ikke nå, ikke om fem år, ikke om ti år. Ne-ver! sa Macron til ny stående applaus, denne gangen fra samtlige.

Den franske presidenten avsluttet med en appell til samarbeid. Det var nok ikke bare en henvisning til det transatlantiske forholdet, men også en oppfordring til de polariserte politikerne i Washington.

I en time klarte Macron å skape bortimot unison begeistring for demokratiske verdier og en felles visjon for fremtiden. Det var i seg selv en forfriskende retorisk bragd og en passende svulstig avslutning til et statsbesøk proppfullt av seremoniell pompøsitet.

Men allerede fredag setter realiteten inn i forholdet mellom USA og EU. Da kommer nemlig Angela Merkel på besøk. Hun får verken trompeter eller gallamiddag. Til gjengjeld har Merkel garantert ikke noe mål om å overgå Macrons sjarmoffensiv.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til tema du gjerne vil lese mer om kan du ta kontakt med henne på Facebook.