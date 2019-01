(Nyhetsanalyse): En 25 år gammel kvinne fra Lier ble alvorlig skadet etter at hun ble knivstukket i ryggen da hun skulle betale for varer i Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo torsdag. Kvinnen er nå operert og utenfor livsfare.

En 20 år gammel mann ble pågrepet uten dramatikk kort tid etter.

Mannens forklaring tar imidlertid saken i en dramatisk retning:

Han, en russisk statsborger, er i Norge for å drepe. Flere. Han er her for å gjennomføre et stort terrorangrep. Han er muslim og mener at kristne synder og fortjener å dø.

Hans forsvarer Ola Lunde understreker at hans klient er «åpenbart farlig».

I går ble han varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud. Etterforskningen er fremdeles i en innledende fase, og det er mange spørsmål som fremdeles er ubesvart. Dette er noen av dem:

1. Hvorfor Norge?

Mannens forsvarer, Ola Lunde, uttalte i går til et samlet pressekorps at den siktede hevder Norge er et tilfeldig mål. Det kunne også ha blitt et annet europeisk land, som for eksempel Sverige – som han også var innom før han reiste videre til Oslo.

– Han har sagt at vi ble utpekt fordi vi har det så godt her. Her er det en økonomisk velstand som står i kontrast til hans egne fattigslige bakgrunn, sa Lunde.

Men hvis det like godt kunne ha vært Sverige, hvorfor reiste han da videre til Norge?

Det kan være tilfeldig. Lunde sier at det kan ha sammenheng med at hans klient har sagt at han ikke fikk tak i kniver i Stockholm. Det gjorde han i Oslo, hvor han skal ha kjøpt to stykker.

2. Reisen

Tidligere har politiet oppgitt at den siktede har et pass utstedt i republikken Basjkortostan i Russland. Det er fremdeles ikke kjent hvordan han tok seg derfra og hele veien til Oslo.

– Jeg har ikke vært så opptatt av reiserute, men vi vet at han hadde visum til Finland, men ikke brukte det. Han dro rett til Sverige. Deretter videre til Oslo med buss, sier Lunde.

Bare bussbilletten mellom Stockholm og Oslo koster vanligvis mellom 200–500 kroner.

Hvis den siktede har vært så fattig at han har snakket om sultgrensen med sin advokat, hvordan har han da klart å spare opp nok penger til den lange og krevende reisen? Hvordan har han klart å skaffe seg visum til Finland?

3. Mulige nettverk

«En ensom ulv». Slik beskriver forsvarer Lunde sin klient. Han avviser noen form for tilknytning til terrornettverk som Den islamske staten (IS) eller Al-Qaida.

I fengslingskjennelsen kommer det frem at PST likevel har startet undersøkelser knyttet til potensielt andre involverte:

«Retten mener at det er en reell mulighet for at siktede kan greie å forspille bevis relatert til dette, og at han mest sannsynlig kommer til å benytte denne muligheten hvis han løslates nå», heter det i kjennelsen.

Det er også frykt for at han kan kommunisere med «andre potensielt involverte» som ligger bak kjennelsen om brev- og besøksforbud.

For har en 20-åring fra Basjkortostan, på sultens rand, klart å planlegge, og gjennomføre en lang reise – som kunne ha stanset i Stockholm, men fortsatte til Oslo – helt uten hjelp?

Fakta: Basjkortostan Basjkortostan er en delrepublikk i Russland, som ligger omkring Sør-Ural og elvene Ufa og Belaja. Republikken grenser mot føderale enhetene Tatarstan, Udmurtia, Perm og Sverdlovsk i nord, Tsjeljabinsk oblast i øst og Orenburg i sør og vest. Har en utstrekning på 143.600 kvadratkilometer og har 4.063.000 innbyggere (2018). Byen Ufa, med over 1 million innbyggere, er hovedstad i Basjkortostan. Dette er Russlands 11. største by. 29 prosent av befolkningen er basjkirer (2010), hvorav flesteparten er muslimer. De snakker et tyrkisk språk, har siden 1557 vært underlagt russerne, og var tidligere halvnomader. 35 prosent er russere, 25 prosent er tatarer, resten ukrainere, tsjuvasjer, mordviner med flere. Kilde: Wikipedia / snl.no

4. Bakgrunn og motivasjon

Den siktede har beskrevet en svært dramatisk barndom under fattigslige kår.

Basjkortostan er en del republikk i den sørlige delen av Uralfjellene i Russland. Den har hatt et tradisjonelt godt rykte på seg for å være et fredelig sted.

Men i de siste ti årene har radikal islam styrket seg i området. Uroligheter og radikalisme i delrepublikker som Dagestan og Tsjetsjenia har spredt seg til området.

I juli i fjor ble også 21 menn dømt til fengsel for terrorvirksomhet i hovedstaden Ufa i Basjkortostan.

Hvor er den siktede fra? Tilhører han et radikalisert miljø i Basjkortostan? Er det hendelser i denne delrepublikken som har bidratt til å radikalisere ham? Eller er han inspirert av konflikter andre steder, for eksempel i Syria?

5. Helsetilstand

I fengslingskjennelsen heter det at «retten bemerker at det også må være mer sannsynlig at siktede var tilregnelig enn at han ikke var det».

Like fullt er det besluttet at siktede vil få medisinsk oppfølging i fengsel, samt at han vil fremstilles for prejudisiell vurdering – en vurdering av hans helsetilstand – til uken.

Den siktedes forsvarer, Ola Lunde, understreket flere ganger til pressen lørdag at han opplever sin klient som sinnsforvirret og ustabil.

Er den siktede tilregnelig? Det vil være et av flere nøkkelspørsmål i denne saken i tiden fremover.