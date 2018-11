Nyhetsanalyse: Ikke bare er det fjerde av Norges fem store krigsskip i Fridtjof Nansen-klassen for tiden en del av NATOs stående marinestyrke.

Norge og NATO har i dag behov for å være kontinuerlig til stede i nordområdene. Helst med et overflatefartøy av typen fregatt, som har en formidabel militær slagkraft, og som med sin størrelse er et synlig signal på norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse.