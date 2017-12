1. Trumps teflonlag er ikke ugjennomtrengelig

Trump har fått tilnavnet «Teflon-Don» i amerikanske medier fordi kontroversielle saker og skandaler som ville felt andre politikere, preller av på ham.

Presidenten satt lenge på gjerdet, men kastet seg inn i denne valgkampen i forrige uke. Han gamblet høyt og tapte. Valgdagsmålingene viste at presidentens popularitet har falt kraftig i en av statene der støtten hans har vært aller sterkest. Målingene viste også at demokratene var svært motiverte og engasjerte, mens republikaneres oppmøte var svakere.

Det kan bety at Trumps kontroversielle profil har en politisk pris.

Trump går på en kjempesmell i Alabama. Valgthrilleren ble avgjort helt på tampen av opptellingen.

Fakta: Roy Moore og senatsvalget i Alabama Da president Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister, måtte hjemstaten hans Alabama skrive ut nyvalg på senatsetet han forlot. I september vant Moore overraskende republikanernes primærvalg. Moore ble kastet ut av delstatens høyesterett for å ha vist forakt for retten. Han har blant annet sagt at muslimer ikke bør få være kongressmedlemmer og at homoseksualitet bør være forbudt. Hverken partilederne i Kongressen eller Donald Trump støttet ham i primærvalget. I november kom avsløringene om at Moore hadde begått en seksuell handling med en fjortenåring da han var tidlig i trettiårene. Siden har flere kvinner stått frem med historier om uønsket oppmerksomhet og trakassering fra Moore når de var svært unge. Dette førte til at mange prominente republikanere ba Moore om å trekke seg. I forrige uke bestemte president Trump seg for å støtte Moores kandidatur offisielt. Det republikanske partiet fulgte på, og sprøytet penger inn i valgkampinnspurten hans.

2. Valgresultatet kan øke Trump-kritikken fra partifeller

Trump tok en stor sjanse da han valgte å gi sin fulle støtte til kontroversielle Roy Moore i forrige uke. Mange republikanere, inkludert den andre senatoren fra Alabama, Richard Shelby, sa at de ikke kunne støtte Moore. Trump dro med seg den republikanske partiorganisasjonen, som i utgangspunktet hadde avstått fra å støtte Moore.

En håndfull av republikanere har vært åpent kritiske mot Trump, men de fleste har holdt eventuelle motforestillinger for seg selv. Trumps argument har vært at han er en vinner for partiet, og mange har vært redde for å utfordre ham på grunn av hans sterke popularitet på grasrota. Spørsmålet er om dette valget nå gjør at flere kritiske røster vil dukke opp internt og stille spørsmål ved presidentens prioriteringer.

John Bazemore / AP / NTB scanpix

3. Det blir vanskeligere for Trump å få sin agenda gjennom

Etter at demokratene natt til onsdag vant det tidligere republikanske senatsetet i Alabama, har republikanerne nå bare et flertall på 51 mot 49 i senatet. Det betyr i praksis at Trump og høyresiden bare har råd å miste én av sine egne dersom de skal få flertall i Senatet (visepresidenten kan avgjøre på 50–50).

Republikanerne er helt i sluttfasen av en stor skattereform, som de håper å få vedtatt i Kongressen før jul.

Det syltynne flertallet betyr at hver enkelt senator vil ha større makt til å påvirke og forsøke å få sine hjertesaker gjennom. Partiet er allerede i en ubehagelig spagat mellom de mest konservative og de mest moderate kongressmedlemmene.

Susan Walsh / TT / NTB scanpix

4. Mellomvalget neste år blir et bikkjeslagsmål

Neste høst skal en lang rekke senatorer og hele forsamlingen i Representantenes hus stille til valg. Valgkampen er allerede så smått i gang. Med et topp motivert demokratisk parti og en svekket og upopulær president må republikanerne nå kjempe hardt for å holde på flertallet, spesielt i Senatet.

Resultatet i Alabama kan tyde på at #metoo-bevegelsen har hatt en viss betydning. En tredjedel av velgerne sa at anklagene mot Moore var én av flere viktige faktorer i beslutningen om hvem de stemte på, ifølge valgdagsmålingen fra Washington Post. Spesielt kvinnelige velgere med barn sa at dette var viktig, og to tredjedeler av dem stemte for ett år siden på Trump. Dette kan bli et vanskelig tema for Trump, som selv har anklager mot seg.

MIKE STEWART / TT / NTB scanpix

5. Anti-Trump-effekten ser ut til å være betydelig

Motstand mot Trump og hans agenda ser ut til å motivere velgerne i sentrum og på venstresiden. Både i Alabama og i valg tidligere i høst (i blant annet Virginia og New Jersey) har oppmøtet vært betydelig større enn forventet blant velgerne på venstresiden.

Det har også motivert flere til å stille til som kandidater, spesielt kvinner. Før valget i fjor var det kun 920 kvinner som hadde kontaktet organisasjonen Emily’s List om muligheten for å stille til valg. I tiden siden har 19.000 tatt kontakt, ifølge CNN.

BRYNN ANDERSON / AP / NTB scanpix

6. Valget viser hvor destruktiv Steve Bannons krig kan bli

Det var Steve Bannon som kjørte frem Roy Moore som kandidat i Alabama, og sikret at han vant i primærvalget. Bannon, som var Trumps sjefstrateg frem til midten av august og som er sjefredaktør for alt-right magasinet Breitbart, har erklært krig mot det republikanske lederskapet.

Bannon har erklært at han skal utfordre republikanske sentrumskandidater ved å støtte populistiske og ytre høyre-kandidater i så mange distrikter som mulig. Han har noen få styrtrike velgjørere i ryggen, som gjør at han har betydelig gjennomslagskraft, spesielt i primærvalg.

Resultatet kan bli at partiet ender opp med flere kontroversielle kandidater med svært konservative holdninger som skremmer moderate velgere, og dermed gir demokratene flere valgseire.

7. Alabama-valget har vekket demokratene til liv

Demokratene hadde et svakt partiapparat i Alabama, og partiet ble tatt på sengen da man plutselig oppdaget at Doug Jones hadde en sjanse til å vinne.

De siste ukene har demokratene frenetisk forsøkt å bygge opp en grasrotorganisasjon. Det kan bli en viktig lærepenge for partiet om å ikke «gi opp» delstater som er konservative.

I løpet av Obama-årene forsvant en rekke moderate demokrater fra konservative delstater ut av Kongressen. Mange, inkludert presidentkandidat og senator Bernie Sanders, mener partiet gjorde for lite for å holde på hvite arbeiderklassevelgere.

– Denne valgseieren viser at vi ikke kan være et parti der bare særinteresser og minoritetsgrupper dominerer, sa Brandon Wilcutt, som er president for demokratenes ungdomsparti i Alabama, til Aftenposten på valgnatten.

– Vi skal bygge broer, ikke murer, og være et parti for alle.

Demokratene øynet en sjanse i Alabama. Ungdomsleder Brandon Wilcutt tror partiet må være mer inkluderende.

8. Det øker sjansen for riksrett

Dersom demokratene skulle vinne begge kamrene i Kongressen neste høst, øker sjansen for at etterforskningen av Trump for russlandsforbindelsene ender med riksrettstiltale. Med flertall i Representantenes hus og Senatet vil det være opp til demokratene å følge opp med riksrett dersom spesialetterforsker Bob Muellers konkluderer med at det er grunnlag for det.