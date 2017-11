Over halvparten av alle som står bak masseskytinger i USA, har én ting felles

Hver eneste gang nyheten om et massemord dukker opp her i USA, tar nettet fyr i løpet av få minutter. Tusenvis av anonyme postere begynner umiddelbart å spre rykter og påstander om gjerningsmannens identitet og motiver på sosiale medier og chatterom.

Han er en hvit høyreekstremist, skriver noen. Nei, han er et antifa-medlem fra ytterste venstre, påstår andre. De hevder gjerningsmannen har drept fordi han er muslim, eller fordi han er kristen. De skriver at det er fordi han hater svarte eller fordi han hater hvite.

Som regel har ingen av dem rett. Som regel handler nemlig ikke massemordene om rase, religion eller politisk overbevisning.

Som oftest handler de om menn som dreper venner, menn som dreper kolleger og familie, og ikke minst: menn som dreper kvinner.

Stesønnen fikk brudd på hjerneskallen

I 2012 slo Devin Patrick Kelley stesønnen sin så hardt at han fikk brudd på hodeskallen. Det samme året mishandlet han kona så grundig at han ble dømt til fengsel av luftforsvaret, der han tjenestegjorde.

Året etter ble han etterforsket for trakassering og voldtekt. Så giftet han seg på nytt. Kort tid etter fikk politiet nok en gang melding om mishandling. Nylig har massemorderen sendt truende tekstmeldinger til svigermoren, som tilhørte kirken han angrep. Politiet kaller det en «familiær situasjon». Svigermoren var ikke til stede i kirken da Kelley angrep, men det var hennes mor Lula White. Ifølge CNN var hun blant de drepte.

Nå er det mange i USA som peker på at en bakgrunn med familievold er et fellestrekk og faresignal for mange massemordere.

– En stor overvekt av alle masseskytinger som er blitt begått i USA, er utført av personer som har vært voldelig mot en partner, sa jurist Deborah Epstein ved Georgetown University Law Center til NPR mandag.

En gruppe kalt Everytown for Gun Safety har gått gjennom alle masseskytinger siden 2009. De brukte en streng definisjon der fire eller flere blir myrdet, ekskludert gjerningspersonen. Studien konkluderte med en partner eller et nært familiemedlem var blant de drepte i 54 prosent av tilfellene.

Kanarifugler i gruven

På listen over de største massemordene som er begått i USA i år, er det en hyppig fellesnevner: blant ofrene er ofte en kone, eller en ekskjæreste, mens gjerningsmannen i mange av tilfellene har vært opprørt over et samlivsbrudd.

«Jeg vil ikke bagatellisere situasjonen, men dette vil sannsynligvis koke ned til en historie om familievold,» sa en amerikansk TV-kommentator mandag om massakren i Texas.

Det var et interessant valg av ord, og meningen var sannsynligvis helt utilsiktet. Men budskapet hans ble likevel dette: å kalle det for familievold vil på en eller annen måte gjøre massakren mindre viktig.

Den holdningen vil mange nå til livs. Talkshowverten Samatha Bee sa i forrige uke at mishandlede kvinner er «kanarifugler i gruven» når det gjelder massemordere.

Everytowns undersøkelse konkluderer med at 42 prosent av gjerningsmennene har utvist bekymringsfull adferd før de går til angrep. I tillegg var mer enn en tredjedel av gjerningsmennene personer som ikke har lov å eie skytevåpen. Det gjaldt også Devin Patrick Kelley.

Familievold og massemord

Også i Norge involverer en stor andel drap partnere og ekspartnere. Forskjellen til USA er likevel stor, både i omfanget og i typen våpen som blir brukt. Det er nærmest unikt for USA at så mange massakrer begynner med angrep på ektefeller eller foreldre, men ikke stopper der. Det gjelder også to av årets verste massedrap:

Da Spencer James Hight oppsøkte ekskona i Plano, Texas, i september, drepte han ikke bare henne. Han myrdet også syv andre personer som var på fest i huset.

Og da Willie Cory Godbolt dro til huset der kona hadde rømt for å ta et opprør med henne i mai, endte han opp med å drepe åtte personer på tre forskjellige åsteder. En av de døde var en politibetjent.

Adam Lanza, som utførte en av USAs verste masseskytinger på barneskolen Sandy Hook, drepte sin mor først.

Selv om familiemedlemmer ikke er blant de drepte, har gjerningsmennene ofte en historie med partnervold. Det gjelder blant annet Omar Mateen, som drepte 49 personer på nattklubben Pulse i Florida i fjor sommer. En annen av årets massemordere, Nengmy Vang, endte opp med å drepe fire personer da han ville konfrontere kona om deres skilsmisse. Kona, som jobbet i en bank, klarte å flykte.

Amerikanske kvinner har 16 ganger større risiko for å bli skutt og drept enn kvinner i andre vestlige land. Aller farligst er altså deres aller nærmeste.