Jeg er lei av å høre at jeg er født på «feil» dato

I løpet av det siste halvåret har ulempene ved å være født i desember igjen fått store overskrifter i avisene.

Ikke bare har vi som er født på slutten av året, mindre sannsynlighet for å nå opp som toppidrettsutøver.

Nå har vi også høyere sannsynlighet for å få diagnosen ADHD, ifølge en fersk studie fra Folkehelseinstituttet.

Selv er jeg født lillejulaften, og jeg er lei av å lese at det er negativt å bli født sent på året. Som om dette er noe jeg kan gjøre noe med.

Biologisk aldersforskjell

Lederen av Nasjonalt folkehelseinstitutt, Camilla Stoltenberg, fortalte i Morgenbladets podkast tidligere i år at de biologiske aldersforskjellene er størst på ungdomsskolen.

Jeg er født lillejulaften

Hun fortalte også at jenter født tidlig på året kan være flere år eldre enn gutter født sent på året, biologisk sett.

Sent ute med puberteten

Ikke bare er jeg født «feil» tid på året. Jeg er også veldig sent ute med puberteten, noe som gjør meg så å si minst i klassen.

Det må være noe med genene våre, da nesten alle i familien har vært sent ute med puberteten.

Mens de fleste andre synes puberteten er kjedelig, gleder jeg meg til at hormonene skal «kicke inn».

Muskler og styrke er viktig

Hadde jeg ikke drevet aktivt med idrett og gått på en idrettsungdomsskole, hadde jeg ikke brydd meg så mye om dette.

Jeg vurderes på grunnlag av mine prestasjoner, og selv om teknikk betyr mye, har muskler og styrke også masse å si i konkurransesammenheng.

Utvikler seg forskjellig

I en VG-artikkel publisert i mai kom det frem at 72 prosent av G17-landslaget i fotball er født i januar eller februar.

I artikkelen sto det at sjefen for guttelandslaget fryktet at Norge mister talenter som er født sent på året.

Jeg skulle ønske mediene rettet mer oppmerksomhet mot at unge utvikler seg forskjellig både før, under og etter puberteten.

Det er kanskje håp

I Olympiatoppens filosofi for utvikling av «morgendagens utøvere» sier de så fint:

«Treneren må kjenne til betydningen av den relative aldersfaktoren der unge som er født tidlig i et år kan være utviklingsmessig langt foran de som er født sent på året selv om de er like gamle i kronologisk alder».

Det hører med til min historie at oldefar ble kalt Lille-Ola da han gikk på ungdomsskolen, men så endte han opp som 1.90 høy.

Da er det kanskje håp for meg likevel!

