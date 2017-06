Klagingen er ikke problemet | Iver Daaland Åse

Max Dahl Svendsen skriver den 14. juni Si ;D-innlegget: «Det er ikke kult å klage».

Svendsen skriver at det kan virke som det er blitt kult å være offer. Jeg er ikke helt enig.

Det er trist hvis folk ser på det som kult å ha det vondt. Det er ikke kult. Det skal naturligvis være kult å være en tøffing, men det betyr ikke at vi må slutte å høre på de som har det vondt.

Ofte leser vi saker om at dagens unge sliter med psykiske problemer, og stresset og presset som Svendsen nevner, er nok noe av årsaken.

Det er fint at Svendsen selv ikke kjenner seg igjen når folk syter om alt presset.

Men la meg få minne deg på at verden ikke er A4. Hvorvidt du sliter eller har det fantastisk, påvirker ikke nødvendigvis hvordan alle andre har det!

Snakk om problemene

Det er som sagt ikke bra at en får status av å ha det ille. Men jeg tror ikke klagingen er det virkelige problemet. Det at folk skal være så ekstremt tøffe, er mye av grunnen til at det er vanskelig å skulle snakke om problemer.

Det er trist hvis folk ser på det som kult å ha det vondt

Det er viktig at folk snakker om problemene sine uten at de blir sett ned på fordi man tror de kun sier det for status skyld.

Det at denne klagingen føles feil for deg, er ikke bra, men det er viktigere at de som faktisk sliter, kan snakke om problemene!

En støttende venn

Om vi ikke kan snakke om problemer, blir det ikke enklere å løse dem, og denne snakkingen må jo starte en plass, ofte kan dette være med en venn!

En venn som støtter deg når du har problemer, kan faktisk gjøre det enklere å søke hjelp.

Derfor tror jeg vil heller bør sette fokus på og høre på de faktiske problemene, heller en å klage over den lille andelen som gjør seg til!

Både Iver Daaland Åse og Max Dahl Svendsen nevner psykiske problemer i sine innlegg. Les mer om tematikken her: