Åpent brev til alle partier som vil ha min stemme i valget til høsten.

Sommeren er her, og som alle andre år begynner minnene fra barndommen å komme tilbake.

De bringer med seg sterke følelser og tanker. Den største av dem er takknemlighet.

Over at jeg var hjemme med familien. Over at jeg lekte gjemsel i varme omgivelser og badet i kjente innsjøer.

Over at jeg hadde mulighet til å kjede meg mens jeg ventet på at hverdagen skulle begynne igjen.

Her jeg sitter som 21-åring og mimrer tilbake, kan jeg fysisk kjenne det på kroppen. Hvor avgjørende disse barndomsminnene og denne tryggheten var.

Jeg studerer, jeg jobber, jeg har plettfritt rulleblad, og jeg er psykisk frisk.

Og jeg tror dette er mye takket være disse stabile barndomsårene.

En usikker hverdag

Men det er mange barn som lever i utrygghet. Som er langt borte fra hjemmet sitt, kanskje uten dem de er glad i.

Som må gjemme seg under kalde presenninger og fare over ukjente hav. Som ikke kjeder seg fordi de har så lang sommerferie, men fordi livet selv er satt på vent.

Flere millioner barn er på flukt i verden i dag. Noen bor i farlige og overfylte flyktningleirer, noen dør på veien. Og noen få når Norge i håp om beskyttelse.

«Barn er barn», sies det. Det har dere politikere glemt. Omsorgen barn i mottak får, er mye dårligere enn den andre barn i Norge får.

Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år får ikke et omsorgstilbud som er rettslig likeverdig det tilbudet som gis til asylsøkere under 15 år og andre barnevernsbarn i Norge.

Inn i terroristenes favn

Dette har siden de store asylankomstene i 2015 ført til kritiske tilstander i mottakene. Flere har forsøkt å ta eget liv.

Utlendingsdirektoratet har flere ganger forsøkt å lovregulere omsorgen for disse barna, men regjeringen har gang på gang sagt nei.

Dette er hårreisende.

Når barn, uansett hudfarge eller religion, er kommet over våre landegrenser, har vi en plikt til å behandle dem likt som alle andre norske barn.

Ellers vil kanskje de som 21-åringer mimre tilbake og kjenne denne forskjellsbehandlingen på kroppen. Kjenne hvor avgjørende disse vonde barndomsminnene og utryggheten var.

For at det kanskje gikk galt i livet. For at de ikke ble integrert. For at de ikke fikk utdanning og jobb.

For at de begynte å slite med psykiske problemer. For at de ble skjøvet inn i kriminelle miljøer eller terroristenes favn.

Barndom betyr alt

Så jeg spør om dere politikere husker. Hvordan det var å grille med familien på stranden. Hvordan det var å kunne leke i hagen. Hvordan det var å være trygg.

Hvis dere gjør det, ber jeg dere være på lag med alle barna dersom dere blir valgt til høsten.

Hvis dere skal få min stemme, vil jeg at dere skal sørge for at alle barn får den beskyttelsen de har krav på

Hvis dere skal få min stemme, vil jeg at dere skal sørge for at alle barn får den beskyttelsen de har krav på. Ikke bare under selve flukten, men også når de er kommet til Norge.

For barn på flukt er først og fremst barn. Og ingen skal få barndommen sin satt på vent.

Barndom betyr alt.

Dette innlegget er skrevet i forbindelse med Redd Barnas sommerkampanje for flyktningbarn: #BarndomBetyrAlt.

