Dårlige unnskyldninger for ikke å bruke solkrem | Kristina Schennum

Det kan være mange årsaker til at flere unge ikke bruker solkrem. Noen er vel at de synes det er teit eller ser dumt ut.

Jeg er selv en ungdom på 15, og jeg synes absolutt ikke det er teit.

Alle kan bli solbrent

Det er også noen som mener de ikke trenger like mye solkrem fordi de har annerledes hud, men egentlig trenger alle solkrem, fordi alle kan bli solbrent.

Jeg har hørt en del dårlige unnskyldninger for ikke å bruke solkrem, for eksempel at solkrem kan være kreftfremkallende.

Men - det er mye større sjanse for å få kreft om du ikke bruker solkrem. Det er også noen som sier at de ikke bruker solkrem fordi de trenger D-vitaminene.

Det er bare tull, du får i deg nok D-vitaminer i løpet av en dag selv om du bruker solkrem.

Tar to minutter

Norge er blant landene på verdenstoppen når det gjelder hudkreft.

Dette må vi ordne opp i! Du trenger ikke nødvendigvis å ha så høy faktor, 15 er greit - så lenge du har på noe.

Det tar cirka to minutter å ta på solkrem før skole eller jobb.

Det er selvfølgelig spesielle typer hud som blir lettere solbrent enn andre. Da må man ta hensyn, solkrem er ikke teit, det er brennheit.

Kan du ikke ofre den tiden? Og dette kan gjøre at du kanskje lever lenger - er det ikke verdt det? Vil du ikke heller bruke de to ekstra minuttene?

