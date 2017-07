De syv år gamle jentene ville skifte alene. På do, i et hjørne, bak et håndkle

Jeg har nettopp tilbrakt en meningsfull uke som assistent på en sommerskole. Gjennom lek, turer og fortrolige samtaler fikk jeg bli kjent med en helt fantastisk gjeng første- og annenklassinger.

Jeg sitter igjen med et smil om munnen, men også en klump i magen.

Første dag vei til svømmeundervisningen hoppet og danset de av gårde.

Det var dette de hadde gledet seg aller mest til, men da vi kom inn i garderoben, ble de ivrige stemmene raskt byttet ut med stillhet og sjenerte blikk.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Gikk inn i et hjørne

Noen trakk med seg badetøyet inn et hjørne, andre ønsket å skifte på do, og det var flere som spurte om jeg kunne holde håndkleet for å dekke dem mens de skiftet. Jeg ble sjokkert.

Jeg trodde ikke at det å skulle skifte foran andre i garderoben var en problemstilling en gang i en alder av syv år.

Jeg sa at «her er vi bare jenter, det er jo en egen jentegarderobe nettopp for at man skal kunne skifte fritt».

Motvillig og sjenerte begynte de møysommelig å ta av seg klærne.

Det gikk seg til i løpet av uken, men jeg kunne se hvordan de skyndet seg med å kle på seg. Hvor ukomfortable de var med å la andre se dem nakne, selv jenter på deres egen alder.

Idealer som tynger

Jeg var ikke den eneste som møtte dette problemet.

En kollega fra et annet sted fortalte at en av elevene hennes hadde kommet bort og sagt at hun ikke kunne skifte foran de andre fordi hun hadde så stygg mage. Jeg ble helt satt ut av denne historien.

Allerede som et lite barn hadde denne jenta et bilde av hvordan man burde se ut.

Jeg ble kjent med noen fantastiske små jenter som på overflaten virket så barnslige og bekymringsløse som syvåringer burde være, men som straks vi kom inn i garderoben, ble stille og hadde komplekser som i mitt hodet ikke eksisterte i deres aldersgruppe.

Hva sier dette egentlig om vårt samfunn? Hvor vil det evige jaget etter det perfekte og uoppnåelige føre oss?

Jeg håper at min tale om at en mage er en mage og en rumpe en rumpe i hvert fallfikk litt fotfeste.

