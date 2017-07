Nå er det sommer. Det er tiden for å være med venner og familie på stranden og kose seg. Men det virker ikke som det er sånn lenger.

Det eneste alle prater om, er «SK2017», altså sommerkroppen. Om å «bli tan» og «få pack» til sommeren.

Men hva er poenget? Hvorfor kan ikke alle bare ha en bra sommertid?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ikke så lett

For noen uker siden gikk jeg inn i gangen på skolen. Der overhørte jeg noen snakke om hvor mye sol de tok og hvor mye de trente for å få en bra sommerkropp. At folk orker å bruke så mye tid på det!

Hvorfor kan man ikke bare lene seg tilbake og nyte solen, noe det faktisk ikke er spesielt mye av i Norge? Det er i hvert fall det jeg har lyst til.

Men det er ikke så lett når det eneste folk prater om, er #SK2017!

Detter er kanskje ikke det største problemet i verden, men det skaper et stort press spesielt blant ungdom. Det er ikke alle som føler at de passer inn. Da hjelper det ikke spesielt med kroppspress i tillegg. Det er slitsomt.

Selv tenker jeg ikke så mye på det, men mange jeg kjenner, gjør det. De stresser hele tiden med hva de skal spise og hvor mye de må trene.

Jeg skulle ønske det ikke var sånn. Jeg skulle ønske at folk bare kunne slappe av og ikke tenke så mye på hvordan man så ut. Men det er lettere sagt enn gjort.

Tørre ikke å bry seg

Dette er ikke bare ungdommens feil. Med alt rundt oss, som reklame, TV, film og så videre, er det ikke rart at man blir påvirket av hvordan folk fremstilles.

Alle skal være så pene og perfekte. Guttene og jentene. Jeg synes mediene har mye av skylden for hvorfor folk er så opptatt av å ha perfekt kropp, spesielt sommerkropp.

Overalt blir man pepret av reklame og modeller som får en til å miste selvtilliten. Det er ikke greit.

Men jeg vet ikke hva man skal gjøre med det, unntatt å stole på seg selv og vite at man er god nok. Du er god nok.

Så kjære deg som stresser med å bli i form til sommeren: Slapp av. Nyt tiden her og nå. Prøv ikke å bry deg om hva alle andre gjør, eller hvordan andre ser ut.

Det er vanskelig, men det er veldig mye bedre hvis man tør ikke å bry seg om sånt.

Selv om dette kanskje virker som en klisjé, er det veldig sant, og jeg tror mange kjenner seg igjen. Sammen skal dette gå bra!

Mer om tematikken: