Du er ikke svart, jeg er ikke hvit. Vi er begge mennesker. | Linnea Jonsmyr Stensrud

Rasisme burde ikke være et aktuelt tema i 2017, men det er det. Mens verden går videre, sitter vi mennesker fast.

Hvorfor skal folk være så opptatt av andres hudfarge, utseende og etniske opphav?

Kan vi ikke heller være opptatt av menneskets verdi?

Det kan virke som at folk er redd for en revolusjon. Redd for å legge rasismen på hyllen. Jeg tror flere føler seg truet fordi foran dem står et menneske som ikke er som dem.

Jeg får lyst til å rose foreldre som lærer barna at vi alle bare er mennesker

Du er ikke svart, og jeg er ikke hvit. Du er et menneske, og jeg er et menneske. Hudfarge sier ingenting om innholdet.

Vi er alle bare mennesker

Mens jeg har gått i byen, har jeg hørt barn spørre foreldrene sine om hvorfor personen som går forbi er så mørk i huden.

Flere av foreldrene har svart: «Personen har en slik farge fordi vedkommende er født slik. Det er det som gjør mennesket så flott og unikt».

Men jeg har også hørt foreldre svare at siden personen har en mørk hudfarge, må man holde seg unna.

Jeg får lyst til å rose foreldre som lærer barna at vi alle bare er mennesker. Og at rasisme er noe som hører fortiden til. Jeg vil derimot hyle hvis jeg hører foreldre som prøver å lære barna sine at mørkhudede mennesker er farlige.

Vi danner alle fundamentet

Det er på tid å våkne. Å klage på samfunnet hjelper ingenting. Samfunnet består av meg og deg. Det er vi som danner selve fundamentet.

Det kan sammenlignes med et hus: Hvis fundamentet ikke er godt nok, vil ikke huset stå.

Mørke og lyse personer hører sammen. Vi er en del av én nasjon. På et piano er det både svarte og hvite tangenter, og sammen lager de en vakker melodi.

Uten begge de fargede tangentene vil det ikke bli noe lyd. Ingen melodi. Mennesker er som tangenter: Vi er gode alene, men sammen kan vi skape noe vakkert.

Derfor sier jeg nei til rasisme.

Rasismeparagrafen har nylig vært opp til debatt i Si ;D. Les innleggene her: