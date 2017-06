Foreldre, snakk med barnet ditt hvis du skal nyte alkohol

9. juni skrev en jente Si ;D-innlegget: «Faren min er alkoholiker, men jeg drikker likevel».

Hun svarte på innlegget mitt om at jeg aldri har rørt alkohol nettopp fordi faren min er alkoholiker.

Alkoholisme er et svært tabubelagt tema i den norske kulturen, og mange reagerer sterkt når noen stiller spørsmål ved ens drikkevaner. For å gjøre emnet mindre tabulagt, må vi snakke om det.

Hovedpoenget mitt er at jeg ikke tror foreldre flest vurderer situasjoner der de nyter alkohol i nærværet av barn godt nok.

Ulike grenser

Faren min er alkoholiker, mens moren min har vist meg at det går an å ha et normalt forhold til alkohol.

Alle barn har ulike grenser for hva de synes er normalt og ikke

Likevel har jeg tatt valget om avstå fra alkohol. Jeg har sett hva alkoholisme gjør med et individ, og jeg har sett de negative konsekvensene det får for dem som står vedkommende nær.

Det er stor forskjell på å ta et par øl til middagen og å vokse opp sammen med en alkoholiker. Det er uansett viktig å huske på at alle barn har ulike grenser for hva de synes er normalt og ikke.

Hvis vi er åpen om alkoholvanene med barn, mener jeg vi kan minske antall negative erfaringer.

Jeg vet hvordan det er å måtte oppleve at pappa ikke husker navnet mitt.

Jeg vet hvordan det er å måtte stoppe pappa fra ikke å sette seg inn i bilen å kjøre når han er full.

Jeg vet hvordan det er å måtte kjøre en annen vei fordi politiet har promilletesting på den veien vi egentlig skulle kjørt.

Absolutt ikke

Jeg vet at det ikke er normalen i samfunnet at barn opplever slike situasjoner.

Mener jeg at foreldre ikke skal nyte alkohol i det hele tatt? Absolutt ikke.

Mener jeg at foreldre må bli flinkere til å vurdere situasjoner der det blir drukket alkohol med barn til stede? Uten tvil.

Jeg spør ikke deg som forelder om ikke å drikke alkohol. Jeg spør deg om det er verdt det i nærværet av barn.

Og hvis du bestemmer deg for å nyte alkohol i nærvær av barn, snakk med oss først.

Åpenhet skaper mindre tabu.

