Vi er nå midt i Pride-måneden, og lørdagens Pride-parade nærmer seg med stormskritt.

Jeg har spurt flere av vennene mine om de skal gå i paraden i år, og av de aller fleste får jeg svaret: «Nei, jeg er ikke homo, så ser ikke poenget». Dette må vi gjøre noe med!

Å gå i paraden er ikke bare å gå for seg selv. Når du går i paraden, går du får alle de årene homofile er blitt undertrykt, du går for den gutten i parallellklassen som ble mobbet i 9. klasse fordi han endelig klarte å fortelle resten av verden hvem han var, du går for den gamle damen som har gjemt seg hele livet fordi hun er redd for å bli hatet.

Når du går i Pride, går du for den kjærligheten alle fortjener, du går for den kampen vi skal kjempe og de seierne vi har hatt.

Du går for alle de menneskene som må leve i skjul og ikke kan vise hvem de er og elske den de vil.

En kamp alle må ta

Pride-paraden er til for å feire hvor langt vi har kommet i kampen for homofiles rettigheter og for å vise hvor langt vi har igjen. Dette er en kamp vi alle må ta.

På verdensbasis har homofile gjemt seg, vært hatet, forfulgt, blitt drept og undertrykt i altfor mange år. Det er på tide å la alle disse menneske leve på lik linje som alle andre!

For ikke alt for mange år siden var homofili straffbart og kategorisert som en sykdom i Norge. I mange land er det fortsatt slik i dag. I deler av USA får ikke transpersoner gå på toaletter som er til for det kjønnet de identifiserer seg med. Pride er en kamp for alle skeives rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.

Vi, som et fellesskap, må være forbilder for andre land og vise dem at kjærlighet er for alle. Ikke bare heterofile.

Derfor er det viktig å stå sammen nå i Pride. Homo, hetero eller hva enn man skulle være, og vise støtte til våre medmennesker som ikke har gjort noe annet enn å elske den de elsker og være den de er.

Alle våre krefter

Homofiles kjærlighet er som all annen kjærlighet. De må få kunne leve det livet de selv vil ha, gifte seg med den de vil, hvor de vil og når de vil.

Det å være forelsket i hvem du vil, er en rett du skal ha den dagen du blir født. Vi må vise alle andre land hvorfor det er viktig å kjempe, og at man aldri må gi opp.

Vi må kjempe for en mer rettferdig verden og skaffe oss mer innflytelse overfor de landende som trenger det. Vi få fjerne all undertrykkelse og urettferdighet. Det er på tide å bruke alle våre krefter på kjærlighet.

