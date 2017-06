Gitarevnene mine kan ødelegge snittet mitt. Jeg skjønner ikke hvorfor. | Sima Iris Jourabchi Herén

Forrige uke hadde vi en intensiv uke med musikk på min ungdomsskole. Det innebar musikk fra morgen til kveld, hver dag i en uke.

Jeg som ikke er veldig musikalsk av meg i det hele tatt, slet veldig. Jeg øvde etter skolen og leste meg opp til prøver.

Stresset var enormt, og jeg synes det var kjempevanskelig.

Til tross for innsatsen fikk jeg en firer – en svak firer.

For en som har 5,8 i snitt uten musikkarakteren, er dette veldig demotiverende.

Musikkarakteren ødelegger veldig, og jeg jobbet hardere til den enn jeg har gjorde til de andre fagene.

Må kunne spille fra før

Jeg vil ikke at en karakter som er basert på hvor mye musikalsk talent jeg er født med, skal avgjøre snittet mitt. Det betyr ikke at jeg synes at de som er musikalske, ikke skal få en sjanse.

Derfor mener jeg at musikkarakteren skal være valgfri.

Hvis den trekker opp snittet ditt: Perfekt, men hvis ikke, burde det være lov å utelate den fra snittet ditt!

For å få en sekser i et fag som for eksempel engelsk, må man ikke kunne snakke engelsk fra før. Man må ikke kunne noe som helst før man begynner på skolen.

Hvis man jobber hardt, kan man få seksere i alle andre fag.

Hvorfor er det ikke sånn i musikk da? Hvorfor må man kunne spille før man kommer inn i klasserommet? Skal det virkelig være sånn?

La oss få velge

Mamma fortalte meg at da hun gikk på ungdomsskolen i Sverige, kunne man velge om man ville bruke karakteren man fikk i gym i snittet sitt.

Det vil si at hvis gymkarakteren dro opp snittet ditt, kunne du bruke den, men hvis den dro ned snittet ditt, kunne man la være å bruke den.

La det bli et valg for ungdomsskoleelever om de vil bruke musikkarakteren

Det er slik jeg vil at det skal være med musikkarakteren.

Jeg vil at Utdanningsdirektoratet skal la seg inspirere til å gjøre noen endringer.

Jeg er ikke imot at vi har musikk på ungdomsskolen. Selv om det ikke er mitt favorittfag, er det helt sikkert mange andres. Jeg synes det er bra at vi lærer om det.

Man lærer om vår og andres kulturer og musikkfagets grunnlag, og sånn skal det være.

Men å bli vurdert på hvor bra du kan synge, blir feil.

La det bli et valg for ungdomsskoleelever om de vil bruke musikkarakteren. La oss få velge.

Gjør det lettere for oss som ikke har medfødte musikalske talenter!