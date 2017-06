Gutt (18): Jeg var fire år og kreftsyk. Heldigvis finner du ingen bilder av det på nett

Da jeg ble syk, var jeg fire år gammel. Det var i oktober 2002. To år før «sosiale medier» var et fenomen som tar mye tid, og som etter min mening stjeler fokus fra livet.

Jeg skriver dette fordi jeg synes det er viktig å si at jeg er veldig glad for at mine foreldre på den tiden ikke kunne dele sine følelser, sin redsel, sin bitterhet, sitt sinne, sin sorg, sine oppturer, nedturer og så videre i sosiale medier.

Jeg er veldig glad for at de ikke satt med fokuset sitt rettet mot en telefon og hele tiden skulle oppdatere alle som ikke visste at jeg var syk en gang, og motta hjerter og gråtefjes.

På den tiden var det sånn at disse oppdateringene fikk en nær og god venn i oppgave å ivareta.

Hun fikk oppdatering om min sykdom av mamma og pappa, og hun fortalte det videre til de vi tenkte trengte det. De som lurte, kunne også spørre bestemoren min.

Forstår redselen deres

Mine foreldre brukte det meste av sin energi på meg. Jeg husker ikke så mye, men de lagde et lite fotoalbum til meg som jeg har kikket i.

Sykepleieren som våket over meg, skrev alt som skjedde ned i en dagbok. Hun skrev om foreldrene mine. Hvordan de passet på meg. Hun skrev hva jeg gjorde. Og hva som foregikk. Foreldrene mine passet godt på meg. Det viser bildene de tok av meg.

Nå som jeg er blitt eldre, forstår jeg jo mer av hvor redde de har vært, men jeg er så glad for at de tilsynelatende ikke brukte mye tid på å synes synd på seg selv.

Det var ikke tid og sted for det på Post 2 på Ullevål sykehus, sier de. Der var alle foreldrene opptatt av livet.

Foreldre som er mest opptatt av å dele sin sorg i sosiale medier, glemmer fort at det ungen trenger, er tilstedeværelse, og det å evne å le og leke.

Ikke stedet for sympati

Jeg synes det er viktig å si til alle foreldre som akkurat nå kjapt tar et bilde av sitt syke barn og som velger å publisere det i sosiale medier: Spør dere selv om hvorfor. Hvorfor skal alle se det bildet?

Sosiale medier-ekspert: – Ikke selg barnet ditt for «likes». Her er barnebildene du ikke bør dele ukritisk på nett.

Hvis svaret er at dere trenger at folk skal forstå hvor vondt dere har det. Fordi dere ikke lenger kan delta i livet som alle andre. Fordi dere tenker at det er alltid noen som trenger å bli minnet om at «livet er skjørt». Fordi dere mener at det må dere selv få bestemme. Da synes jeg dere skal la det være.

Sosiale medier er ikke stedet for sympati. Ikke bruk ditt syke barn for å oppnå trøst og støtte. Selv om du trenger det.

Hårløse, bleke og triste

Jeg er glad for at jeg ikke finner bilder av meg på sosiale medier som jeg ikke har godkjent at skal være der.

En dag blir de som er små barn i dag, 10–12 år gamle og bevisst på hvordan et bilde de vil skal publiseres, skal se ut, og de vil garantert spørre foreldrene sine om hvorfor de valgte å dele et bilde der de var hårløse, bleke og triste.

Jeg skulle ønske noen kunne bestemme at dette ikke er lov. Jeg tror ikke foreldre av alvorlige syke barn er i stand til å forstå det de gjør.

De forstår ikke at de i sin sorg og fortvilelse gjør noe de vil angre på. Dette er min mening. Og jeg tror ikke jeg er så veldig forskjellig fra andre ungdommer som har vært alvorlig syke.

De som vil dele bilder fra da de var syke, kan få gjøre det den dagen de er voksne nok til å velge det selv.

Mer om barn og sosiale medier? Vi anbefaler: