Helene Sofie (18) anbefaler: Syv aktiviteter å fylle ferien med

Helene Sofie Vikse-Fanebust (18) fra Søgne anbefaler aktiviteter som du kan gjøre i sommer - uansett om du er inne eller ute, og uansett om det er sol eller regn.

Film å se: Priceless

Jeg elsker filmer som vil sette lys på tema som kanskje blir litt glemt i hverdagen vår her i Norge hvor vi har det så utrolig bra. Da er Priceless absolutt å anbefale.

Privat

Tv-serier å binge: One Tree Hill

Jeg ser latterlig lite på serier, og tror jeg kun har sett to hele serier i løpet av livet. For å gjøre opp for den minimale tittingen, har jeg sett hele One Tree Hill minst tre ganger. Den er absolutt til å anbefale.

Musikk å lytte til: Hillsong Young & Free

Hillsong Young and Free er en klar favoritt. Jeg digger også Gabrielle, og det gir en skikkelig good-feeling nå som hun kommer ut med nye låter på løpende bånd. At hun synger på norsk, er gull verdt.

Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Ting å lese: Nyheter

Jeg er virkelig ikke en lesehest og leser mest nyheter – faktisk. Kanskje ikke så typisk en 18-åring, men det å være oppdatert og følge med er viktig for meg. Nyheter anbefales faktisk.

Instagram-konto å følge: Veganfoodvideoes

Selv om jeg ikke er vegetarianer selv, synes jeg det er skikkelig spennende med tips til hvordan jeg kan lage sunn, vegetariansk mat – derfor anbefaler jeg @veganfoodvideos.

katushOK / Shutterstock / NTB scanpix

Aktivitet å sjekke ut: Rafting

Rafting er knallgøy og må oppleves før man dør. I tillegg må jeg si at å engasjere seg i frivillig arbeid er gøy og noe alle bør prøve før eller siden.

Sted å dra på ferie: Norge!

Hvis du skal på ferie, anbefaler jeg roadtrip i Norge, fordi landet vårt er så sinnsykt vakkert!

Flere anbefalinger?