Hjelp, det er bikinisesong! | Agnes Nordvik

Bikinisesongen er her. Vi kan ikke lenger gjemme oss i for store gensere, nå skal kroppen vises frem.

Hjelp! Så hva skal jeg gjøre? Magen står rett ut som en ballong.

Jo, jeg kan for eksempel spise mer H2O, drikke kaffe fordi det er vanndrivende, tygge all mat ti ganger og sette av tid til å gå på do.

Disse «rådene» er hentet fra en artikkel av Elle med overskriften «Slik får du flatere mage uten å trene!».

«Jeg tar Restylane! Se hele prosessen!»

Øverst på siden til en av Norges største bloggere ser jeg overskriften «Naturlig er ikke finest».

Bloggeren skriver at hun synes det er så morsomt når folk sier at naturlig er finest. Det stemmer i hvert fall ikke, gir hun klar beskjed om.

Hun kan endelig smile naturlig og være fornøyd med det, for nå har hun store lepper

Hun bruker sine egne negler som eksempel. Hun har nettopp kommet hjem fra beautybehandlinger. På YouTube kanalen hennes er «Jeg tar Restylane! Se hele prosessen! Før + Etter & Sprøyter» sett av 80 000.

I avslutningen av videoen er hun storfornøyd. Hun kan endelig smile naturlig, og være fornøyd med det, for nå har hun store lepper.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Gleder meg til Pride

Er det mulig? Jeg blir så deprimert og forbannet av slike overskrifter, blogger og artikler som handler om det perfekte utseendet.

Derfor ble jeg desto mer glad da jeg var på VG-lista for noen dager siden. Jeg gledet meg masse til å se en av favorittartistene mine: Amanda Delara.

Jeg elsker sangene hennes, og tekstene er rå.

Hun sang på VG-lista, som ses av over én million mennesker, uten å ha ordnet håret sitt eller sminket seg.

Hun skriver på Facebook: «Jeg vil så gjerne vise alle barn som ser på at det ikke er åssen du ser ut som tar deg dit du vil i livet». Det kaller jeg et skikkelig forbilde!

Alt dette gjør at jeg gleder meg masse til å gå i Pride på lørdag! Pride handler om at alle er like mye verdt.

Det handler om at alle er like bra, uansett legning og hvordan man ser ut. Pride er bare én gang i året, mens bloggbertene er på deg året rundt, med overskrifter og innlegg.

Prøver å fortelle deg hva som er fint, hvordan man skal se ut.

Mellom 13 og 21 år? Slik skriver du innlegg til Si ;D!

Vi anbefaler også disse innleggene: