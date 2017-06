De møttes over et internettspill for to år siden. De har enda ikke møttes i virkeligheten.

Kjære Aksel Jeg har en kjæreste, vi har vært sammen i snart to år, men vi møttes online, på et spill. Vi har ikke møtt hverandre ennå. Vi stoler på hverandre. Kan det være ekte kjærlighet? Hilsen jente (17) Kjære jente (17) I vår tid har vi en unik mulighet til å knytte bånd med fine og spennende mennesker over hele verden. Det er kjempefint at du har møtt en som du føler du stoler på og har det fint med! Om det er ekte kjærlighet eller ikke, er vanskelig for meg å svare på. Det finnes veldig mange former for kjærlighet, og det er få regler for hva kjærlighet skal og ikke skal være. Monica Strømdahl Tre komponenter Kjærlighet kan sies å dreie seg om tre komponenter, som kan være der i varierende grad i ulike forhold: Lidenskap dreier seg om fysisk og emosjonelt begjær, forelskelse og seksuell tiltrekning. Intimitet dreier seg om opplevd nærhet og tilknytning til den andre på et dypere plan. Forpliktelse dreier seg om det å bestemme seg for å satse på og legge planer med den andre. Jeg vet lite om deres forhold, men jeg kan tenke meg at man absolutt kan føle høy grad av intimitet med en annen over nettet. Man kan dele følelser, utforske den andre og utvikle et tett og nært bånd sammen uten å måtte møtes. Mange moderne forhold begynner jo nettopp med en slik nærhet online, ved nettdating. Jeg vil også anta at man kan forplikte seg, såfremt man stoler på at den andre også gjør det, selv om man ikke kan se personen i hverdagen. Helst ansikt til ansikt Det jeg undrer meg over, er om man får tilfredsstilt sine lidenskapelige og emosjonelle behov. Man trenger ofte varme, omsorg og bekreftelse på at man er attraktiv og ønsket – helst ansikt til ansikt. Uten dette kan det bli en mer vennskapelig kjærlighet, slik mange som har vært sammen veldig lenge opplever. Det er ikke nødvendigvis feil eller mindre ekte, men kan være en utfordring. Man kan også spørre seg litt hvor trygg man kan føle seg på nærheten og forpliktelsen til en man aldri har møtt. Hva vet jeg egentlig om den andre? Vil og kan den andre være der for meg hvis jeg trenger det? Jeg undrer meg også litt over hva som gjør at dere aldri har treffes. Er det rett og slett avstand, eller er det noe annet? Det er altså mulig dette er ekte kjærlighet, men jeg synes dere skal utforske det litt sammen. Mennesker trenger å være der for hverandre og dele tanker og følelser – men vi trenger også nærhet, helst i virkeligheten.