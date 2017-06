Kjære Nanna!

Jeg har en kjæreste, og vi har vært sammen i litt over ett år. Jeg har vært deprimert lenge og er på bedringens vei nå, men jeg er fortsatt ofte utslitt og dårlig.

Problemet er at han er ofte vil ha sex, gjerne flere ganger om dagen.

Jeg har vært så sliten at jeg har sagt nei til sex, og sånn har jeg vært i perioder. Én måned er jeg med, en annen sier jeg oftere nei. Nå begynner han å bli sur og maser om å ha sex selv om jeg er sliten.

Han sier at han føler at jeg ikke elsker ham på samme måte lenger eller at det er noe galt med meg. Jeg mener at 1–2 ganger i uken er normalt, han mener at andre par har sex mye oftere.

Han tuller også mye om at jeg er utro, noe jeg såklart ikke er. Jeg er lei alt tullet, og jeg er lei av at han maser og blir sur bare fordi jeg er sliten i perioder. Hva skal jeg gjøre?

Hilsen jente (18)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente (18)

Tusen takk for at du skriver til meg, og så flott at du er på bedringens vei!

Hvor ofte, og hva slags sex vi forventer å ha i et forhold, er ganske forskjellig fra person til person. Er det svært forskjellig innad i forholdet, kan det by på noen utfordringer.

Som du selv skriver, så kan sexlysten vår variere mye avhengig av hvordan vi har det, og vi har svært forskjellige nivåer av lyst. Noen har behov for mye sex i perioder og mindre i andre.

Lysten påvirkes gjerne av stressnivå, helsen, sinnsstemning, syklus osv. Det eneste som er sikkert, er at vi alle er forskjellige når det kommer til hvor ofte vi ønsker sex, og det ene er like greit som det andre.

Du bestemmer

Å være med i én måned og si mer nei i en annen er naturlig, kanskje særlig når du har det slik som du beskriver. Bare du bestemmer hva som passer og er greit for deg.

Det betyr ikke at det er noe galt med deg, og det at du blir møtt med den holdningen, kan jeg se for meg at fører til at du får enda mindre lyst.

Når det er sagt så virker det som om kjæresten din blir litt bekymret når lystniviået ditt varier.

At han sier at han tror at du ikke elsker ham lenger, samt spørsmålene om du er utro, gir et inntrykk av at det kanskje er slik at han kan føle seg litt usikker på din relasjon til ham?

En samtale kan hjelpe

Har du prøvd å snakke med ham om hvordan det er for deg og hvordan du har det for tiden? At du er sliten, og at det at du har lyst mye i en periode, og mindre i en annen ikke nødvendigvis har noe med følelsene dine for ham å gjøre?

Forhåpentligvis vil en slik samtale kunne trygge ham på at det ikke handler om dine følelser for ham, og hjelpe ham til å forstå at dere er forskjellige og at det rett og slett er noe han er nødt til å ta hensyn og forholde seg til.

Ganske mange har et inntrykk av at alle andre har et mer aktivt sexliv enn seg selv, og det er også mange par som oppdager at de har forskjellige behov når det kommer til hvor ofte man skal ha sex.

Noen par snakker sammen og finner en løsning som fungerer for begge. Andre finner ut at behovene deres er uforsonlige og går kanskje hver sin vei.

Uansett er det ikke greit å mase seg til sex med noen som ikke ønsker det, og det er ikke noe man skal trenge å finne seg i. Så snakk med kjæresten din, forsøk å sette ord på hvordan du opplever dette, og se om dere sammen finner ut av hvordan dere vil ha det.

Lykke til!

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)