Kjære Nanna

Jeg har funnet ut at jeg liker jenter og gutter, men sliter med å «komme ut av skapet». Jeg føler samfunnet er veldig dømmende og at det å være bifil ikke blir sett på som en ordentlig legning.

Det er enten hetero eller homo, men hva om jeg er midt imellom? Hvordan skal jeg klare å komme ut til venner, familie og så videre?

Jeg føler det er umulig når det er en legning som snakkes lite om og som ikke blir godtatt. Jeg tenker på det hele tiden. Hjeeelp!

Hilsen jente (18)

Kjære jente (18)

Tusen takk for spørsmålet ditt. Så utrolig flott at du har funnet ut noe så viktig om deg selv!

Du skriver at samfunnet er dømmende, og du har nok dessverre rett i at det er noen som tror at det å være bifil betyr at man bare ikke har bestemt seg for hvem man er, men dette er rett og slett fordommer som kommer av mangel på kunnskap.

Derfor kan det være fint å vite at vi er mange mennesker som jobber for at det skal bli en økt bevissthet og kunnskap om det mangfoldet av kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer som finnes blant oss.

Det å identifisere seg som bifil er en seksuell orientering på lik linje med for eksempel å være homofil, heterofil, lesbisk og panfil.

Å være bifil betyr ikke at man er et sted midt imellom, det betyr kanskje heller at man er så heldig at man har funnet ut av man blir tiltrukket av personer fremfor kjønn.

Har et talent

Det er mange ulike faktorer som gjør at vi blir tiltrukket av andre. Noen er veldig opptatt av hvordan personen ser ut, hvilket kjønn man identifiserer seg som, hvordan man lukter, andre er kanskje mer opptatt av hvordan man snakker sammen og så videre.

Egentlig kan man si at de av oss som er bifile, har et talent til å forelske seg på tvers av kjønn, og dette kan man se på som en styrke.

Å forelske seg i personen uavhengig av hvilket kjønn man identifiserer seg som, kan jo gjøre at man fokuserer på selve personen og ikke legger så mye vekt på hvorvidt man passer inn i noen bestemte kategorier eller bokser.

Kanskje denne måten å forklare det på kan hjelpe foreldrene og vennene dine til å forstå hva det vil si at du er bifil?

Snakke med andre

Du skriver at du ikke vet hvordan du skal klare å komme ut til venner og familie når det å være bifil er noe som snakkes lite om og ikke blir godtatt.

Det å være åpen om hvem man er, kan oppleves som både skummelt og krevende, særlig hvis man opplever at det er lite aksept eller kunnskap hos sine nærmeste.

For mange kan det å finne et sted der man møter andre bifile, være en god arena for å være åpen for første gang. Da vet man at man er på en trygg arena og kan få kjenne litt på hvordan det er å være hele seg selv i møte med andre.

Kjenner du noen andre som identifiserer seg som bifile? Skeiv ungdom har flere arrangementer og grupper der ungdom møtes, og det kan være en god arena å møte andre som identifiserer seg som bifil på.

De har også en ungdomstelefon der man kan ringe eller chatte med andre ungdommer som har erfaring og kunnskap om det å være skeiv, og finne tilhørighet i et sosialt nettverk. Kanskje det kunne vært et fint sted å sjekke ut?

Kjære jente (18), jeg håper du fant litt hjelp i dette svaret, og jeg ønsker deg lykke til med utforskningen. Kanskje vi sees på Pride?

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS).