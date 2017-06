Kunnskapsministeren svarer Markus (18): Jeg er helt enig i at problemet med dødtid må fikses

20. juni skrev Markus Rognan Bjørneklett (18) Si ;D-innlegget: «Skoleåret er tettpakket. Likevel er det fri de siste 30 dagene».

Vi vet at mange elever i videregående skole ikke får alle undervisningstimene de har krav på. I fjor høst kom en rapport fra NIFU som bekrefter at mange elever ikke får minstetimetallet med opplæring.

Eksamensperioden er den viktigste årsaken til at planlagte undervisningstimer faller bort.

Ber meg om å fikse problemet

Markus Rognan Bjørneklett ber meg om å fikse dette problemet. Han skriver at det virker som skoleåret går i dvale fra midten av mai og frem til sommerferien og spør hvordan vi kan kaste 30 dager ut av vinduet.

Jeg er helt enig i at dette problemet må fikses.

Arbeidsgruppe skal finne løsninger

Derfor har vi bedt en arbeidsgruppe om å sette seg grundig inn i problemstillingene og finne løsninger som skal gi elevene den opplæringen de har krav på.

Gruppen har blant annet sett på undervisningstid, eksamen og eksamensforberedelser. Elevorganisasjonen og lærerorganisasjonene har også vært med i dette arbeidet.

Krav til undervisning

Arbeidsgruppen har gjort en grundig og god jobb, og de leverte sin rapport til meg i forrige uke.

Nå skal jeg sette meg inn i rapporten og se på hva slags løsninger vi bør velge.

Med rapporten har vi fått et godt grunnlag, og vi skal velge de løsningene vi mener blir best for skolen og for elevene i fremtiden.

Skal elevene bli best mulig rustet til videre utdanning og arbeid, må de få den undervisningen de har krav på før de går opp til eksamen.

