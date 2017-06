Norge legitimerer korrupt president | Vilde Gjerde Lied

I dag kom presidenten i Brasil, Michel Temer, til Norge. I høve besøket har fleire organisasjonar saman med Latin-Amerikagruppene mobilisert til demonstrasjonar utanfor statsministerbustaden i morgon tidleg.

Vi ønskjer å vise tydelig motstand mot politkken presidenten fører i solidaritet med det brasilianske folket.

Det brasilianske folket fører ein sterk kamp mot makta, og det er viktig at vi er med på å legge eit internasjonalt press på deira kamp.

Første utanlandsferd

Formålet med reisa til Temer er å normalisere krisesituasjonen Brasil har sett det siste året, og for å skape betre grunnlag for handel, investeringar og samarbeid.

Det er inga overrasking at Norge er eit av landa Brasil no strekk seg ut til, med tanke på dei interessene vi allereie har i landet.

Dette er den første utanlandsferda presidenten har hatt på nesten eit halvt år, noko som er veldig uvanleg for ein president.

Så kva er det eigentleg presidenten har tatt føre seg den siste tida?

Vender ryggen mot brasilianerar

Til tross for at både han og andre regjeringsmedlemmer bli undersøkt for grov korrupsjon, vender han ryggen mot millionar av brasilianerar.

Dei som i løpet av det siste året, har gått til gatene på grunn av fleire reformer som har innskrenka arbeiderrettar, pensjonsrettar, urfolksrettar og retten til abort. Fleire av demonstrantane har krevd at Temer skal gå av.

Politikken Temer fører, har vore eit angrep på arbeiderar, bønder og urfolk, og protestar blir møtt med valdeleg millitærpoliti.

Det er på tide at Norge tar avstand frå ein president som fører ein politikk som undertrykker folket, som attpåtil sitt med makta i mot deira vilje.

Tap av biologisk mangfald

I året som Temer har sittet med makta, har regjeringa i stor grad redusert beskyttelsesområder i Amazonas, og avskoginga har auka med rundt 30 prosent.

Dette er verksemder som har gått den økonomiske eliten, og utanlandske bedrifter til gode, medan bønder blir jordlause og urfolket har mista retten til sine område.

Dette er selskap og verksemder der Norge har store økonomiske interesser, både gjennom direkte og indirekte eigarskap.

Norge vore ein av hovudbrikkene i kampen om å beskytte regnskogen i Amazonas. Innblandinga har ført til enorme reduksjonar i avskoging fram til kuppet i fjor.

Det blir spennande å sjå kva side statsministeren vil kjempe for når ho fredag går i møte med den brasilianske presidenten. Ein ikkje-valgt president som driv gjennom ein politikk som går i mot storparten av det brasilianske folket.

Vi i Latin-Amerikagruppene krev at statsministeren i sitt møte med presidenten tar eit tydelig standpunkt mot korrupsjon og for demokratiet i møte med Temer.